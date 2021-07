Natteravnene har længe spillet en stor rolle i at sikre et tryggere natteliv, og forleden blev en række indsatser drøftet i forsøget på at sikre et trygt natteliv i Køge. Foto: Jens Nielsen Foto: JENS NIELSEN

Samarbejde skal sikre tryghed i nattelivet

Køge - 01. juli 2021 kl. 15:02 Kontakt redaktionen

Der var et fælles mål for øje, da restauratører, kommune og politi i forleden mødtes på Køge Rådhus for at vende, hvordan det fortsat er rart og trygt for alle borgere i Køge Kommune at gå ud i weekenden og hygge sig i Køges natteliv.

Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Køge Kommune har, ligesom rigtig mange andre danske kommuner, igennem en lang årrække været en del af Det Kriminalpræventive forbyggende projekt »Trygt natteliv.« Formålet med projektet er at mindske vold og stoffer i nattelivet og samtidig forhindre, at personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøer får adgang til nattelivet. Mødet blev holdt for at sikre at alle restauratører er opdateret på samarbejde, retningslinjer og den nuværende situation med bande- og rockermiljøet i Køge:

- I Køge Kommune accepterer vi ikke, at personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøer er til stede i nattelivet. Ved at mødes og se hinanden i øjnene, får vi bekræftet det vigtige samarbejde, der heldigvis allerede eksisterer. Vi får opdateret alle restauratørerne på, hvordan de kan få hjælp af politiet og kommunen, hvis de får brug for det. Mødet i dag var rigtig konstruktivt og jeg er stolt af, hvor gode vi er til at stå sammen og arbejde præventivt med at sikre et trygt natteliv for alle i Køge Kommune, siger borgmester Marie Stærke.

På mødet var størstedelen af restauratører i Køge med natbevilling til enten kl. 4:00 eller 5:00 til stede. Køge Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi sørger for at kontakte de steder, som ikke havde mulighed for at deltage, så det sikres, at informationen er nået hele vejen rundt. Desuden har Køge Kommune tilbudt alle restauratører et oplæg om, hvordan man spotter personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet med hensyn til at sikre tryghed.

Projekt Trygt Natteliv indebærer blandt andet, at cafeer, diskoteker og restauranter sætter en plakat op i døren, som henviser til, at personer med tilknytning til rocker- og bandemiljø ikke er velkommen på stedet, og at de kan blive bortvist af politiet.

- Vi bakker fortsat op om at sikre et trygt natteliv for gæster på Køges restaurationer, og politiet er glade for samarbejdet med restauratørerne i anledning af denne strategi, siger politikommissær Benjamin Touré, Lokalpolitiet i Køge.