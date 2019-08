Morgenfriske unge mennesker trodsede tømmermændene for at rydde op til stor glæde for Lovparkens naboer og andre brugere af området. Foto: Andreas Bech

Send til din ven. X Artiklen: Samarbejde om Lovparken bærer frugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samarbejde om Lovparken bærer frugt

Køge - 18. august 2019 kl. 05:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2018 har politiet, SSP, Køge Kommune og naboer haft et dialogsamarbejde om Lovparken, og sidenhen er de unge brugere af området blevet repræsenteret af elever fra Campus Køges Studie- og Eventudvalg. Den konstellation bærer nu frugt.

De gode takter kom især til udtryk efter handelsskolens festligheder torsdag og gymnasiets fest lørdag i sidste uge. I begge tilfælde tog de unge ejerskab. De sørgede for at informere naboerne i god tid og sikrede toiletfaciliteter og ekstra containere til affald. Samtidig opfordrede de naboerne til at henvende sig til de unge, hvis musikken blev for høj, eller hvis de oplevede andre gener, som kunne afhjælpes, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for, at de unge er blevet gode til at varsle os, og at vi nu har en god dialog med dem om, hvordan der kan være plads til os alle sammen. Det giver en god ro for naboerne og en fælles forståelse af, at vi alle skal kunne være der, siger kontaktperson for naboerne til Lovparken, Andreas Bech.

Før festerne var politiet, naboerne og kommunen informeret, og lokalbetjent Nick Larsen ser samarbejdet som et rigtig godt værktøj til, at han kan få en snak med de unge om at holde musikken på et fornuftigt niveau og parken fri for skrald.

- Det er så positivt, at vi har fået et så godt samarbejde med alle parter. I og med de unge varsler os med de planlagte fester, kan vi give vagtcentralen besked om det, og jeg vil i de fleste tilfælde også selv komme forbi og sige hej til de unge, mens de holder fest, siger lokalbetjenten.

Han ser det som et rigtig godt skridt på vejen til at få ryddet udfordringerne med Lovparken af vejen og til at bruge de unge repræsentanter til sparring omkring andre udfordringer i Køge.

Samarbejdet giver de unge mulighed for at få indflydelse på byen og Lovparken, og de får et ansvar for, at det hele forløber med mindst mulig gene for beboerne. Selv efter festlighederne tog de unge initiativ til at samles og pleje tømmermændene med en fælles oprydning.

Samarbejdet har stor værdi for de unge, som før ofte følte sig overhørt i debatten om Lovparken. At de unge nu er med i dialogen og føler sig hørt, giver dem lysten til at kæmpe for den gode brug af Lovparken. Ifølge to af elevrepræsentanterne fra Køge Gymnasium har invitationen til dialogsamarbejdet kun været et plus.

- Før blev der truffet en masse beslutninger om nye regler i Lovparken, som for os unge slet ikke gav mening, fortæller Benjamin Simon Bøgh Pedersen.

Mathias Peter Olsen nikker og tilføjer, at samarbejdet giver en følelse af, at deres meninger bliver hørt, når der tales om Lovparken:

- Det, at vi nu bliver inddraget i dialogen om udfordringerne i Lovparken, giver os forståelse for de valg, som bliver truffet og i sidste ende en større tilfredshed, da vi får mulighed for at spille ind med vores meninger om udfordringerne og eventuelle løsninger, siger han.

Begge de studerende mener, at deltagelsen i samarbejdet har gjort, at skolerne nu i endnu højere grad har sat fokus på at ændre festkulturen til festerne i Lovparken. Man arbejder fokuseret på at tilpasse skolernes traditioner til den nye linje, så de nye generationer på uddannelserne vil se det som en selvfølge at passe på Lovparken og den gode dialog med politi og naboer.