Sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i Køge Kommune er i bedring, og det glæder Pernille Sylvest (S), der dog understreger, at kommunen ikke er i mål. Foto: Anders Bork

Samarbejde med Socialstyrelsen har styrket børnehandicapområdet

Køge - 12. juni 2021 kl. 17:06 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I løbet af 2018 og 2019 indledte Køge Kommune et samarbejde med Socialstyrelsens såkaldte taskforce, der skulle gennemføre et udviklingsforløb for at forbedre og kigge sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i sømmene. Det forløb er afsluttet nu, og den efterfølgende statusrapport fra taskforcen viser, at Køge Kommune er »godt på vej« med at udvikle området og styrke sagsbehandlingen.

- Overordnet vurderer taskforcen, at Køge Kommune i den periode, som det længerevarende analyse- og udviklingsforløb har varet, har styrket børnehandicapområdet, står der blandt andet i statusrapporten.

At det går den rigtige retning, glæder Pernille Sylvest (S), der er formand for kommunens børneudvalg. Hun fortæller, at politikerne og forvaltningen de seneste år har forsøgt at løfte kvaliteten og styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet fra flere vinkler.

- Når jeg læser evalueringen, viser den, at det nytter noget at kigge bredt på kvaliteten og forsøge at strukturere og systematisere på den måde, vi har gjort, siger Sylvest og uddyber:

- Det betyder dog ikke, at vi er i mål. Handicapområdet er komplekst, og man kan ikke sige, at nu gør vi altid sådan her. Vi skal bevare fokus og udvikle os, og vi har en ambition om at sørge for, at alle borgere føler sig noget værd og ordentlig behandlet, når man får brug for ydelser fra kommunen.

Kort om rapporten Socialstyrelsens rapport er resultatet af taskforcens og Køge Kommunes status på kommunens udviklingsarbejde på børnehandicapområdet. Rapporten er udarbejdet i forbindelse med det længerevarende analyse- og udviklingsforløb i Køge Kommune, som taskforcen i perioden 2018-2021 har været involveret i.



Statusrapporten tager udgangspunkt i anbefalingerne, som taskforcen gav i den oprindelige analyserapport. De anbefalinger har Køge Kommune, understøttet af taskforcen, arbejdet videre med i det efterfølgende udviklingsforløb.



Statusrapporten giver en indikation af kommunens styrker og udfordringer på området og en indikation af, hvilke områder kommunen med fordel kan arbejde videre med efter udviklingsforløbets afslutning.



Kilde: Socialstyrelsen

Der sker fortsat fejl Det er særligt på områder som begrundelse for afgørelser, helhedsvurderinger i sagerne og sparring og vidensdeling, at kommunen har forbedret sig, konkluderer taskforcen.

Derudover har Ankestyrelsen gennemgået 20 sager på kommunens børnehandicapområde for at kigge nærmere på konkrete »opmærksomhedspunkter«, som var iøjnefaldende, da styrelsen indgik samarbejdet i 2018.

Af de 20 borgersager, som har Ankestyrelsen kigget nærmere på, er 17 af dem i overensstemmelse med regler og praksis, mens de tre resterende altså ikke er.

Er det et tilfredsstillende niveau, at 17 ud af 20 sager er behandlet i overensstemmelse med reglerne?

- Det er et meget godt billede af, hvordan det ser ud lige nu. Der sker stadigvæk fejl, må vi konstatere, men det er ikke, fordi man er ligeglad. Vi skal ind konkrete og vurdere, hvad der mangler, og det er noget af det, taskforcen peger på, at vi fremover skal arbejde videre med for at optimere, fortæller Pernille Sylvest.

Et forsømt område Udvalgsformanden peger på, at Socialstyrelsens taskforce er gået fra at sige i 2018, at der var tale om et betydeligt potentiale for udvikling på børnehandicapområdet, til at de i dag konkluderer, at Køge Kommune er godt på vej. Men der er fortsat et stykke vej, erkender hun.

- Det er en fejl, hvis man tror, at man bare lige kan lave nogle hurtige løsninger. Det er et langt, sejt træk, hvor man skal gå systematisk til sagsbehandlingen og finde ud af, hvordan man bedst forbedrer et givent område for at imødekomme kritik. Det kommer til at tage tid, før man kan se resultaterne, siger Sylvest.

Hvad siger det om sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, inden taskforcen kom på banen?

Den samlede vurdering Taskforcens samlede vurdering er, at Køge Kommune har i udviklingsforløbet arbejdet med størstedelen af de anbefalinger, som taskforcen gav i sin analyserapport fra februar 2019.



Kommunen har gennemført en række udviklingsaktiviteter med det formål at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.



Samarbejdet med Køge Kommune har været præget af en god og åben dialog og stort engagement i arbejdet med udviklingsinitiativerne.



Der ses dog også eksempler på mangler i relation til disse forhold, hvilket indikerer, at kommunen fortsat skal sikre disse forhold tilstrækkeligt i alle sager.



Taskforcen finder samlet set, at der er sket en udvikling mod en mere fælles praksis og øget opmærksomhed på kvalitet i sagsbehandlingen i Køge Kommune.



Kilde: Socialstyrelsen

- Det var tydeligt i valgkampen i 2017, at det var et område, som var forsømt. Men det gjaldt ikke kun Køge Kommune, det gjaldt hele Danmark. Det har både været forsømt af folketinget og kommunalt, og når niveauet bliver for lavt, så er der nogen, der råber vagt i gevær, og heldigvis bliver der også handlet på det, selvom man godt kunne have ønsket, at der var blevet handlet tidligere.

Forløbet og samarbejdet med Socialstyrelsens taskforce begyndte tilbage i 2018. Er I kommet langt nok på de år?

- Jeg er ikke fortaler for at give corona skylden for alt muligt, men det har bare været ekstra kompliceret at være i. Så med de forhold, der har været i de her år, synes jeg, at vi kan være tilfredse med indsatsen, siger Pernille Sylvest.

Socialdemokraten mener ligeledes, en vigtig pointe er, at kommunen skal være bedre til at se handicappede medborgere som en ressource og ikke en udgift.

- De skal have et værdigt liv og have det bedste ud af det, de kan, med de udfordringer de har. Med det livssyn tror jeg, at vi kan rykke området endnu mere.