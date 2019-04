Loyal to Familia-sag om drabsforsøg bliver anket til Østre Landsret. Foto: Katrine Wied

Sag om LTF-tæskehold anket til Landsretten

Køge - 09. april 2019 kl. 13:23 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsadvokaten vil have sagen om to forsøg på drab under bandekonflikten i 2017 prøvet i Østre Landsret.

Anklagemyndigheden bekræfter over for DAGBLADET Køge, at man har anket den dom, der blev afsagt i Retten på Frederiksberg den 22. marts over ti medlemmer af Loyal to Familia.

- Anklagemyndigheden har anket dommene til de ti personer, som blev dømt i byretten. Anklagemyndigheden har anket til landsretten i overensstemmelse med anklageskriftet i byretssagen, samt til skærpelse af byrettens domme til de ti personer, skriver Statsadvokaten i en mail til avisen.

De ti mænd, der alle er medlem af Loyal to Familia, var tiltalt for to forhold i byretten. To af dem er medlem af Loyal to Familia i Køge.

Dels var de tiltalt for drabsforsøg mod fem ledende medlemmer af den rivaliserende bande Brothas ved den 23. oktober 2017 at have organiseret et angreb i Mjølnerparken på Nørrebro. Her løb de ifølge anklagemyndigeheden ind i boligområdet bevæbnet med hammere og koben for at overfalde blandt andet lederen af Brothas, som LTF på daværende tidspunkt var i krig med.

De var også tiltalt for at forsøge at dræbe en mand på Tagensvej, som blandt andet fik ni knivstik i ryggen og stik i hoved, samt slag og spark i hoved og på kroppen.

Men da dommen faldt i byretten, var nævnetinget ikke enige i, at der kunne dømmes for drabsforsøg. I det første tilfælde i Mjølnerparken vurderede et flertal af nævninge og juridiske dommere, at der kun var tale om forsøg på grov vold.

Overfaldet på Tagensvej kunne derimod godt klassificeres som drabsforsøg, lød vurderingen i dommen. Men da man ikke kunne udpege nøjagtig hvem af overfaldsmændene, der førte kniven, kunne man ikke dømme for drabsforsøg. Men kun for forsøg på særlig farlig vold, hedder det i dommen.

Dermed undlod Retten på Frederiksberg at bruge den mulighed, der er i straffeloven, hvor man kan dømme kollektivt, hvis en gruppe samles har stået bag den kriminelle gerning.

Det skal nu prøves i Landsretten.

- Det gør vi, når vi finder, at der er en rimelig sandsynlighed for, at landsretten vil nå til en anden vurdering end byretten, oplyser Statsadvokaten til DAGBLADET Køge.

De ti dømte fik mellem treethalvt år og seks års fængsel i Retten på Frederiksberg.

Statsadvokaten har valgt ikke at anke afgørelsen for de fem mænd, der blev frifundet i byretten.