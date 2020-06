- Vi er i fuld gang med at finde og udnævne hygiejne-ambassadører for alle vores kommunale institutioner, fortæller ældre- og sundhedschef, Maiken Ruders. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sætter ekstra meget fokus på god hygiejne

Køge - 25. juni 2020

Sundhedsstyrelsen har for nylig opfordret alle landets kommuner til at oprette en decideret hygiejne-organisation, og her er Køge Kommune allerede godt i gang.

- Vi har i flere år haft en decideret hygiejne-sygeplejerske, men hendes arbejde har været meget koncentreret omkring ældreområdet og sundhedsplejen, forklarer ældre- og sundhedschef Maiken Ruders.

- Hun har også været rundt og fortælle i børneinstitutioner og andre steder, hvordan de skulle gøre, men det har hidtil været svært at skaffe decentrale ambassadører.

- Det sætter vi så ekstra fokus på nu, hvor den gode hygiejne jo i den grad er blevet et højaktuelt emne, siger hun.

Skal fortsætte efter krisen

Den igangværende corona-krise har som bekendt sat fokus på den gode hygiejne og specielt afspritning og håndvask, og det er nu kommunens opgave at sørge for, at alle de gode tiltag også fortsætter, når krisen er overstået, understreger Maiken Ruders.

- Vi har allerede de sidste par måneder haft udpeget nøgle-medarbejdere på alle vores institutioner, som har haft særlig fokus på hygiejnen, siger hun.

- Nu skal vi så have fundet ud af, om de skal fortsætte, elle rom andre skal overtage den rolle som hygiejne-ambassadør, der skal have den fremadrettede tætte kontakt til vores hygiejnesygeplejerske.

De pågældende medarbejdere får en ekstra uddannelse både gennem e-learining omkring de overordnede hygiejne-principper og helt lavpraktisk som for eksempel hvordan man vasker hænderne, så er helt rene.

- Vi skal i den forbindelse han udviklet undervisningsmateriale, så det ikke kun rammer ældreområdet, for det her omfatter jo ikke kun personalet, men blandt andet også de børn og unge, der er i børnehaverne og skolerne, siger hun.

Tager rundt med lyskassen

Tidligere har kommunen haft en decideret hygiejne-uge én gang om året, hvor hygiejne-syplejersken blandt andet er taget rundt med en særlig lyskasse, der bruges til undervisning i at vaske hænder, og den ordning bliver nu udvidet, så de enkelte ambassadører også kan undervise.

- Vi starter med at udvide ordningen her før sommerferien, så vi kan få et hold permanente ambassadører på plads, så vi får de rigtige medarbejdere alle steder. For er der en ting, vi har lært under corona-krisen, så er det, at vi skal lære hele tiden, siger Maiken Ruders.