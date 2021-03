Se billedserie Team Køge Volley sikrede sig sine første seniormedaljer nogensinde, da holdet vandt bronze i årets pokalturnering. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Sæsonen blev reddet af pokalmedaljer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sæsonen blev reddet af pokalmedaljer

Køge - 24. marts 2021 kl. 06:20 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er med lidt blandede følelser, når cheftræner Sven Brix skal gøre status over Team Køge Volleys sæson i kvindernes Volleyliga, for mens et formdyk efter jul forhindrede holdet i at opfylde målsætningen om medaljer i ligaen, så sikrede holdet sig alligevel de første seniormedaljer i Team Køge Volleys historie i den forgangne sæson.

Det skete, da holdet vandt bronzemedaljer i pokalturneringen med en stensikker 3-0 sejr hjemme i Spar Nord Arena mod ASV Elite i slutningen af februar.

- Vi er superglade for at vi fik det første sæt seniormedaljer, da vi vandt bronze i pokalturneringen. Til gengæld havde vi håbet på lidt mere i ligaen, og vi var også på vej til det undervejs, synes jeg. Men de kampe, vi vandt marginalt i efteråret, dem tabte vi i stedet marginalt i foråret, siger Sven Brix om sæsonen.

Brød momentum

Ambitionen for sæsonen var DM-medaljer efter flere års tilløb. Holdet var allerede tæt på i forrige sæson, da turneringen blev afbrudt af coronakrisen, men heller ikke i den netop afrundede sæson lykkedes det altså for holdet at tage det sidste skridt op på medaljeskamlen, selv om holdet en overgang var med i toppen af ligaen. Det kan der være flere årsager til, mener cheftræneren.

- Vi fik en hjernerystelse til vores anfører, Emma Brix, og det gjorde måske også ondt på holdet. Desuden stoppede vi træningen i tre uger omkring jul, da smittetrykket var højt, for ikke at risikere, at nogen skulle sidde alene juleaften, og da vi kom i gang igen, gik der et stykke tid, inden vi fandt vores spillerytme igen. Vi mistede lidt selvtillid og momentum, og da vi fandt formen igen, var det for sent, siger Sven Brix med henvisning til, at holdet til gengæld rundede turneringen stærkt af med sejre i de sidste kampe.

Begejstrede for nye rammer

I placeringskampene om femte-/sjettepladsen satte Team Køge Volley modstanderne fra ASV Elite effektivt på plads med to sejre. Turneringens afsluttende hjemmekampe blev spillet i Spar Nord Arena, hvor holdet både har trænet og spillet kampe i den seneste tid.

- Det er vi meget begejstret for - det giver en ekstra dimension med de rammer, og det kunne have været fantastisk at have publikum inde til medaljekampen i pokalturneringen, siger Sven Brix efter den tilskuerløse sæson.

Nu venter der holdet en ekstraordinært lang kamppause, for mens turneringen er slut, er der stadig coronabetinget forbud mod træningskampe indtil videre.

- Vi træner videre frem til sommerferien, men som situationen er lige nu, må vi ikke spille træningskampe, men det kan være, det ændrer sig, siger Sven Brix.

Desuden handler det ikke mindst om at holde Emma Stevnsborg og Katrine Strøbæk kampklar. De er begge udtaget til landsholdets bruttotrup forud for EM-kvalifikationen i maj.

Sven Brix forventer, at hele den nuværende trup er klar igen til næste sæson.

- Desuden kunne vi bruge et par styker mere, så vi får en lidt bredere trup, så det ser vi på, siger han.