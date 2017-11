En lærer fra Skovboskolen tog med den 13-årige dreng til Rigshospitalet, efter at et kanonslag var eksploderet op i ansigtet på ham. Arkivfoto

Sårede 13-årig: Teknikere skal undersøge mystisk kanonslag

Køge - 28. november 2017 kl. 15:59 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet skal nu undersøge, havd det var, der mandag formiddag eksploderede op i ansigtet på en 13-årig skoleelev på Skovboskolen i Bjæverskov.

Drengen er elev på Vemmedrupskolen, hvis afdeling fra 7. klasse og opefter for øjeblikket er flyttet til Skovboskolen i Bjæverskov. Her gik den 13-årige dreng sammen med en klassekammerat i en pause i skoletiden ud på boldbanen, hvor de på en skråning fik øje på nogle hvide genstande, som fangede deres opmærksomhed.

- Ved en høj for enden af boldbanerne finder de nogle kantede hvide genstande, som de gerne vil kigge nærmere på. Det er ikke noget, som de hverken på afstand eller tættere på forbinder med fyrværkeri. Men da den 13-årige dreng knæler med og tager fat i genstanden, eksploderer den lige op i hovedet og fingerene på ham, siger Martin Bjerregaard, pressetalsmand hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet er nu i gang med efterforskningen af de nærmere omstændigheder ved ulykken.

- Et af de spørgsmål, vi skal have afklaret er, om det er fyrværkeri, de selv har haft med. Det benægter de stejlt. De fastholder, at det er noget, der er henkastet i området. Vi har fundet nogle rester derude svarende til det, de beskrev, og vi går ud fra, at det er fyrværkeri. Men vi har taget stumperne med ind for at få den undersøgt nærmere. Set fra en politimæssig vinkel er der en væsentlig forskel på, om det er drengene selv, som har haft noget med, eller om det er nogle andre personer, som har anbragt fyrværkeriet der, siger Martin Bjerregaard, som fortæller, at man ikke har nogen oplysninger om personer, som er set løbe væk fra stedet.

- Og vi har absolut igen indikationer på, at det er fjernbetjent, understreger han.

Den seneste melding, som politiet har fået om drengens tilstand er, at han har fået forbrændinger i ansigtet og på hænderne af mindre alvorlig karakter, men at øjnenes tilstand er uafklaret. Skolechef i Køge Kommune, Søren Thorborg kan dog oplyse til DAGBLADET, at drengen ikke får varige mén.

Søren Thorborg fortæller også, at fyrværkeriet lignede to tennisbolde, som drengene ikke fattede mistanke til.

- Det er dybt uheldig og meget ubetænksomt, at nogen lægger den slags i hegnet til en skole. Vi aner af gode grunde ikke, hvem der ejer det. Men det er skidt, at et par knægte kan finde det og så går det af mellem hænderne på dem. Havde de vist, at det var fyrværkeri, kunne de have ladet det ligge. Der er nogen, der bør have en dårlig smag i munden for at udsætte skolebørn for sådan noget, siger Søren Thorborg.