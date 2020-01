Så tændes der op under lysfesten

Det så længe sort ud, men nu er der alligevel lagt op til en festlig kyndelmisse i Køge. Foto Thomas Olsen

Køge - 10. januar 2020 kl. 18:50 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kyndelmisse i Køge var tæt på at være dødsdømt, men er nu ved at blive genrejst og billetterne til årets arrangement er netop blevet lagt frem på disken hos for eksempel Visit Køge.

Det er blandt andre Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, der sammen med næstformand Kirsten Larsen har taget slæbet med at få årets arrangement til at hænge sammen, trods besparelser på kommunens budget.

De har haft tæt kontakt med foreninger og institutioner om årets program og siger dem en stor tak for opbakningen.

- Endnu tusinde tak fordi I vil være med. Jeg glæder mig til at se jer på aftenen, lyder det i den seneste mail, der er sendt rundt til parterne for at få de sidste detaljer på plads.

Her fortæller kulturudvalgsformanden, at der er blevet arbejdet koncentreret på at skabe et spændende program og beklager enkelte småfejl i det foreliggende program. Han håber på overbærenhed hos aktører og publikum samt forståelse for at det har været et stort arbejde at få alt gjort klar til tiden.

Kyndelmisse i Køge kommer til at foregå fredag den 7. februar fra klokken 18 - 22.

Enkelte aktiviteter, primært for de mindste, begynder dog lidt før.

Man kan læse meget mere om aktiviteterne og billetkøb på hjemmesiden: www.kyndelmissekoege.dk