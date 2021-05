Der er ikke tale om nogen formildende omstændigheder, tværtimod, sagde anklager Janne Holstein Pehrson, som kræver 14 års fængsel til de fire tiltalte for drabsforsøg. Foto: Presse-fotos.dk

Så mange års fængsel kræver anklager for drabsforsøg

Køge - 04. maj 2021 kl. 12:30 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Alle fire bandemedlemmer skal 14 år i fængsel. Sådan lyder anklagerens krav i sagen om drabsforsøg på Karlemosevej i Køge.

Tirsdag har Retten i Roskilde fundet fire mænd på 20 år, 21 år, 21 år og 28 år skyldige i drabsforsøg og våbenbesiddelse ved at skyde mod en 17-årig mand den 20. januar 2020.

Det skal straffes hårdt, krævede senioranklager Janne Holstein Pehrson i retten.

- Det er et skærpende moment, hvis gerningsmanden tidligere er straffet af relevans for sagen, hvis det er udført af flere i forening, at det er planlagt på forhånd og at det er sket som led i bandekriminalitet. Der skal endvidere ske fordobling af, hvad man ellers ville fastsætte straffen til, når der er tale om bandekriminalitet, sagde hun og tilføjede:

- Der er ikke tale om nogen formildende omstændigheder, tværtimod.

- Der skal lægges vægt på, at de to forhold er foregået som led i en bandekonflikt og at drabsforsøget er begået på åben gade, sagde Janne Holstein Pehrson.

Løsladt tre måneder tidligere Anklageren krævede videre, at den 21-årig EA skal have udløst sin reststraf på 968 dage, som skal lægges oven i de 14 år.

- Han er dømt for fuldstændig ligeartet kriminalitet, hvor han blev løsladt 24. oktober 2019. Blot en måned efter havde han igen våben i hånd og cirka tre måneder senere havde han involveret sig i et nyt forsøg på manddrab med skydevåben. Det er meget hurtigt efter, at han er blevet løsladt med en reststraf hængende over hovedet. Derfor mener jeg, at den reststraf skal udløses, sagde Janne Holstein Pehrson.

Krav om udvisning Alle fire tiltalte har udenlandsk baggrund. Tre af dem er danske statsborgere. Men den fjerde, den 21-årige JH, er statsborger i Irak.

På den baggrund krævede anklageren, at han bliver udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

- Vi ved, at han er født og opvokset i Danmark og har familie her, men ingen tilknytning har til Irak. Retten skal dog tage stilling til, om det er nødvendigt at udvise ham for at sikre tryghed i Danmark, værne om de danske samfundsinteresser og beskytte samfundet mod groft kriminelle, sagde Janne Holstein Pehrson.

Hun forklarede, at man i sager om udvisning skal lægge vægt på karakteren og alvoren af den begåede kriminalitet, her våbenbesiddelse og personfarlig kriminalitet, lige som Menneskerettighedsdomstolen tidligere har afgjort, at sager om narkotika, drabsforsøg og våbenbesiddelse kan begrunde, at man udviser, selv om er begrænset tilknytning til hjemlandet.

- Han er tilpas gammel til, at han kan klare sig selv uden sine forældre, og han har ingen forsørgerpligt over for børn. Han er sund og rask og kan forsørge sig selv i Irak.

Man skal se på karakteren af kriminalitet, han er skyldig i, og den kriminalitet, som han tidligere er dømt for. Her er også tale om personfarlig kriminalitet. Desuden har han ingen varig tilknytning til det danske arbejdsmarked, tværtimod har han en relation til kriminalitet og kriminelle miljøer, sagde Janne Holstein Pehrson.

Endelig mente anklageren, at forholdet om narkobesiddelse af 493 gram hash, 11,35 gram kokain og 1 gram amfetamin, som JH er fundet skyldig i, skal blive opslugt af kravet om 14 års fængsel.

Det samme gør sig gældende for 20-årige NN, der er også tiltalt for trusler mod en fængselsbetjent.

Dommen falder senere tirsdag.

