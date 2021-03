Så er der helt nyt og friskt hø i reden, som også er »foret« med et lag spagnum. Nu mangler så kun et par rødbenede tilflyttere fra de sydlige himmelstrøg. Foto: Lars Andersen

Så er der redt op til den dejlige flyver

»Storken er en dejlig flyver - den der siger andet lyver«. Sådan synger en ganske kendt danske gruppe, og det er ganske vidst, at vi godt kan lide storke - også her i Køge.

For små år siden tog Bo Højgaard Petersen, der er nabo til dyrskuepladsen, initiativ til at få etableret en storkerede i udkanten af dyrskuepladsen, hvor den grænser op mod Sveavej.

Bo Højgaard fik efter lidt snak frem og tilbage god hjælp fra ETK, der hjalp med at få rejst en solid og bæredygtig pæl, så den store rede kom til at sidde forsvarligt.

Det er også ETK, der sørger for, at reden bliver fyldt op med den rette mængde hø og spagnum, så den er lige klar til at flytte ind i for en forbiflyvende stork.