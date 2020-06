Ukendte hærværksmænd har onsdag aften eller natten til torsdag udøvet hærværk mod inventaret fra tårnet på Herfølge Stadion. Stole og et bord samt fliser fra et tag er blevet smidt ned på banen. Det er andet tilfælde af hærværk i Herfølge Boldklub på blot et par uger. Billedet her er fra første hærværksangreb for knap 2,5 uge siden. Foto: Herfølge Boldklub

Så er den gal igen: Boldklub udsat for hærværk på ny

Køge - 25. juni 2020 kl. 13:16 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blot få uger, efter at ukendte gerningsmænd raserede klubhuset på Herfølge Stadion og smadrede otte-ti døre, sprøjtede ketchup på vægge og lofter og på noget klubtøj, er klubben igen blevet udsat for hærværk.

Læs også: Dusør for oplysninger om hærværk i boldklubben

I tidsrummet mellem klokken 21.00 onsdag aften og frem til torsdag morgen har ukendte personer således udøvet hærværk på inventar i tårnet på selve stadion, hvorfra alt er kastet ned på banen. På klubbens Facebook-siden oplyser man desuden, at fliser blev knækket og også smidt ud på banen.

»Det er selvfølgelig anmeldt til politiet, der har været forbi for at tage fingeraftryk og se efter andre spor. (...) Vi sætter selvfølgelig nye tiltag i gang for at lave ekstra sikkerhed - mere kan vi ikke sige om det lige nu,« skriver klubben på Facebook.

Over for DAGBLADET uddyber klubformand Jannik Rose Jakobsen:

- Det er utrolig ærgerligt, at sådan noget sker og så lige inden sommerferien. Det ærgrer mig så meget, at nogen folk åbenbart kommer på stadion, ikke for at hygge sig, men for at ødelægge og smadre ting, siger Jannik Rose Jakobsen.

Klubben oplyste for to uger siden, at man havde mistanke om, at det muligvis er en gruppe unge, som den halvanden måneds tid har holdt til på stadion efter lukketid og udøvet mindre hærværk, der stod bag det første store tilfælde af hærværk. Jannik Rose Jakobsen har da også siden hørt, at politiet skulle have mistænkte i den første hærværkssag.

- Men om det så er de samme, der har gjort det denne gang, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er et spor, politiet nok vil arbejde videre i, siger han til DAGBLADET.

- Denne gang er det et bord og nogle stole, der er blevet smidt ned på banen, ligesom der også er kastet fliser ned fra taget. Det er måske ikke så slemt som sidst, men bare det, at nogen gør det, ærgrer mig, siger klubformanden videre.

Han fortæller desuden, at skaderne for hærværket i begyndelsen af juni løb op i en regning på omkring 30.000 kroner, da man skulle udskifte alle dørene og låsene og opgradere sidstnævnte.

Skulle man ligge inde med informationer om hærværket, hører Midt- og Vestsjællands Politi gerne om det på telefon 114, ligesom Jannik Rose Jakobsen ligeledes kan træffes på enten jannik@hb.dk eller telefon 42 46 64 14.

- Jeg håber da, at der er nogle forældre, venner og veninder, der måske har hørt noget om, hvad der er foregået, siger Jannik Rose Jakobsen til DAGBLADET.

