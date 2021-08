Hastrupskolen åbnede for elever for første gang den 9. august 1971 - i dag går der 550 elever på skolen. Et tal som vil vokse de kommende år. Foto: Jørgen Chr. Jørgen

STOR BILLEDSERIE: Elever og lærere fejrede Hastrupskolens 50 års fødselsdag

- Jamen vi er simpelthen så heldige - jeg er meget glad. Vi har en god skole med nogle gode børn og gode ansatte og forældre, der bakker op om at få skolens hverdag til at glide. Det er et fedt område at være i - vi er en folkeskole med stort F og har en meget blandet sammensætning af børn. Vi har både dem, der har udfordringer og dem, der er smadderdygtige. Det er det, vi er gode til at agere i og vi har let ved at tiltrække lærere og vi har meget lidt sygefravær. Det er nogle af de ting, der karakteriserer en god skole, påpegede skolelederen, mens en af skolens lærere akkompagnerede børnenes leg med hyggelig klavermusik.