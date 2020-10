SF?s Torben Haack har fulgt sagen om periodevise oversvømmelser i villaejeres baghaver i Ølby Lyng tæt, og han er ikke klar til at give op endnu, da han mener, at beboerne bør få hjælp af myndighederne til at løse problemet. Billedet her er fra den våde vinter i begyndelsen af 2020. Privatfoto

SF'er om vandsag: Det er en ommer

Og det er en urimelig kamp at skulle kæmpe, mener SF's Torben Haack på baggrund af sagen, som onsdag blev beskrevet her DAGBLADET og på sn.dk/koege. Beskeden fra myndighederne er således, at de beboere, der efter kraftigt regnvejr døjer med oversvømmelser i baghaverne, selv må sikre deres ejendomme. Eksempelvis ved stiftelse af et drænlaug.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her