- Det handler om at få børnene ind i de sociale fællesskaber igen, siger SFO-leder Troels Clausen, som foreslår en ny kommunal pulje til aktiviteter i tiden efter genåbningen. Foto: Martin Rasmussen

SFO-leder: - Nu har børnene brug for oplevelser

Køge - 25. februar 2021 kl. 08:44 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Der har været usædvanligt stille på legepladsen og resten af udeområdet ved Hastrupskolens SFO den seneste tid under nedlukningen, men hvis det står til SFO-leder Troels Clausen, så bliver der både sang, dans og teater i SFO'erne i den kommende tid i takt med, at børnene vender tilbage efter nedlukningen.

Han foreslår nemlig, at Køge Kommune bevilger midler til aktiviteter i SFO'erne lige som efter den første nedlukning sidste år, så man kan være med til at rette op på det store underskud på oplevelseskontoen og bruge aktiviteterne til at give børnene fælles oplevelser i det omfang, som coronarestriktionerne giver mulighed for det.

- Der er ingen tvivl om, at dette er en svær periode for børn og unge, og det handler om at krydre hverdagen for dem nu. Børnene har brug for nogle oplevelser efter at have siddet hjemme foran skærmene længe, siger Troels Clausen, som foreslår midler til aktiviteter som fællesspisning, ture, musikere til at komme og give en udendørs koncert, teaterforestillinger eller få nogle forfattere ud og fortælle historier til børnene.

Har savnet børnene

Hverdagen er så småt begyndt at vende tilbage i Hastrupskolens SFO, efter de yngste elever fik lov til at begynde i skole igen.

- Vi har oplevet, at børnene har været megaglade for at se hinanden igen. De er stadig klasseopdelt, så der er stadig en masse begrænsninger, og de savner lige at kunne løbe ind på et værksted eller ud på legepladsen, siger Troels Clausen, som nu ser frem til at byde resten af børnene velkommen tilbage.

- Vi savner alle børnene i klubben, og vi er topklar til at se dem alle sammen igen. Det handler om at få børnene ind i de sociale fællesskaber igen, og der har vi en kæmpe rolle, som vi tager på os, når de kommer tilbage, siger han.

- Vi har brugt tiden under nedlukningen til at fokusere på, hvilke aktiviteter vi kan lave. Vi har blandt andet fået sat tre store sheltere op, hvor vi kan lave overnatninger for børnene, og vi har fået lavet multibanen, så SFO'en står knivskarpt, når børnene kommer tilbage, siger SFO-lederen.

SFO'en har oplevet, at en lille del i form af omkring 10-15 procent af børnene er blevet meldt ud under coronanedlukningen, men Troels Clausen forventer en gradvis indmeldelse i takt med en normalisering af coronasituationen.

- Og så har vi desuden oplevet en enorm forældreopbakning i denne tid, og det er virkelig benzin på tanken for os i personalet, siger han.