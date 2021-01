Se billedserie - Nogle børn er parkeret derhjemme og har hverken klasse- eller fødselsdagsarrangementer. Derfor er relationerne til os pædagoger og de andre børn meget vigtige, og der er SFO?en en tryg base, siger SFO-leder Troels Clausen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

SFO fastholder de sårbare børn i fællesskabet: - Vi er en tryg base

Køge - 12. januar 2021 kl. 17:15 Af Simon de Visme

Størstedelen af landets skolebørn sidder i disse dage bag skærmen derhjemme og får fjernundervisning, men for nogle af dem, hvis forældre arbejde som sygeplejeske, i ældreplejen eller i andre samfundskritiske stillinger, er der mulighed for at møde op i SFO og på skolen.

Hos Hastrupskolens SFO får man hver morgen besøg af omkring 15 børn fra 0.-3. klasse, som efterfølgende går hen på skolen og får undervisning, inden de kommer tilbage til SFO'en om eftermiddagen, fortæller leder Troels Clausen.

Derudover har man fokus på, hvordan de sårbare børn har det socialt, når de næsten ikke ser andre børn, og SFO'en er opmærksom på, at de ikke bliver »parkeret derhjemme«.

- Derfor tager vi fat i nogle af dem og siger, at vi synes, de skal komme ned på SFO'en, fortæller Troels Clausen.

Hvad betyder det for de sårbare børn, at de trods nedlukning kan komme ned hos jer?

- Det betyder, at de får en struktur omkring hverdagen, og socialt får de andre legekammerater og møder voksne, de er trygge ved. Nogle af børnene kan have det svært derhjemme og tænker på, hvor længe det skal blive ved, påpeger Clausen og uddyber:

Hele deres sociale netværk er guld for dem, og vi plejer at sige, at de stempler ind i fællesskabet. Det mangler børnene nu, for nogle er parkeret derhjemme og har hverken klasse- eller fødselsdagsarrangementer. Derfor er relationerne til os pædagoger og de andre børn meget vigtige, og der er SFO'en en tryg base.

Frygter udmeldinger Selvom SFO'en har normale åbningstider, er der langt færre børn, som må benytte sig af tilbuddet, og derfor har man også droslet betydeligt ned på bemandingen i Hastrup. Troels Clausen afventer i spænding, om de nuværende restriktioner bliver forlænget, og han tænker, at antallet af forældre, som har behov for pasning, i så fald vil stige de kommende uger.

- Der er nok nogle arbejdspladser, som i højere grad hiver i forældrene.

SFO'lederen fortæller, at man de seneste måneder har investeret en del penge, blandt andet i gummibelægning på multibanen, ligesom man har fået bygget tre nye shelters, som kan bruges til at lave overnatning for både SFO og juniorklub, når alle børnene er tilbage igen. Pengene er en kombination af egne penge og midler fra kommunen i forbindelse med coronasituationen, forklarer Clausen.

- Når vi lukker op igen, skal der være en masse aktiviteter og områder, hvor børnene er tilpas, for vores frygt er, at mange forældre lige pludselig vælger at melde deres børn ud af SFO og klub. Derfor er vi meget opmærksomme på, at forældrene skal være klar over, at hvis man vil have et godt tilbud, er det vigtigt, at man har indmeldt sine børn.

Det giver skrammer Er det problematisk, hvis nedlukningen og de nuværende restriktioner fortsætter?

- Ja, jeg tænker, der vil være en stor udfordring for mange børn i forhold til det sociale og relationerne til kammeraterne. De mister det at gå i skole og være en del af en klasse, sfo og klub, og det kan godt give skrammer for mange børn, for hvornår stopper det? De tænker, »hvornår ser jeg mine kammerater igen?«, siger Troels Clausen.

Han peger på, at hvis nogle børn ikke er lige så godt kørende og er lidt usikre og skrøbelige rent socialt, så har den nuværende situation en slagside.

- Derfor er vi meget opmærksomme på, at når børnene kommer tilbage, har vi et ordentligt oprydningsarbejde, hvis vi skal have dem tilbage i fællesskabet.