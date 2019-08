SF vil spørge en anden advokat til råds: Vi er vel til for borgernes skyld

Torben Haack er ikke tilfreds med konklusionen fra Køge Kommunes egen advokat. Derfor skal en anden advokat udefra kigge på sagen, mener SF?eren. Foto: Lene Frederiksen

Køge - 06. august 2019

Selvom Køge Kommunes egen advokat i første omgang har konkluderet, at paragraf 42 i miljøbeskyttelsesloven ikke kan benyttes lige nu til at regulere rystelser og vibrationer fra boligbyggeriet på Søndre Havn, har SF langt fra stillet sig tilfreds.

- Jeg synes ikke, den advokat vi bruger, er til gavn for borgeren, indleder en meget direkte Torben Haack.

Derimod mener han, at kommunen bør sætte flere øjne på sagen, og derfor har Torben Haack selv ringet til miljøprofessor Ellen Margrethe Basse. Ifølge SF'eren bakkede hun ham op og henviste efterfølgende til et andet advokatfirma, »som skulle være rigtig godt inde i miljøbeskyttelsesloven og paragraf 42«.

- Når en professor udtaler sig, bør vi prøve det af for borgernes skyld. Det ville være tåbeligt, hvis vi ikke brugte det andet advokatfirma, for de kender paragraffen rigtig godt, og jeg mener ikke, at svaret fra vores egen advokat kan bruges, siger Torben Haack.

Hvad håber du at få ud af en ny vurdering?

- Jeg håber, at vi får vores vilje og får stoppet rystelserne fra byggeriet. Samtidig håber jeg, at vi får lavet en forståelse af, at der ikke er flere borgere i Køge, som skal lide overlast. Vi er vel til for borgernes skyld, og vi kan ikke være det her bekendt, understreger Haack.

For at få opbakning til at spørge et andet advokatfirma til råds om kommunens muligheder i paragraf 42 er SF'eren nu i gang med at samle politisk opbakning i byrådet. I skrivende stund har Torben Haack umiddelbart opbakning fra Konservative og Venstre, fortæller han selv.

- Jeg ser frem til at holde et møde snarest, hvis forvaltningen ikke vil acceptere det her. Jeg regner med at finde et politisk flertal og en forståelse for, at vi selvfølgelig skal spørge en anden advokat for at være helt sikker på, at vi behandler borgerne i Køge ordentligt, lyder det fra Torben Haack.