Jacob Mark har henvendt sig til justitsministeren for at få skærpet kontrollen med løsladte bandemedlemmer, som har udstået deres fængselsstraf. Foto: Thomas Olsen

SF vil skærpe kontrollen med løsladte bandemedlemmer

Den seneste tids skyderier og bandekonflikter i Køge/Greve-området har fået folketingsmedlem Jacob Mark (SF) til tasterne. I går onsdag henvendte han sig skriftligt til justitsministeren med et budskab om at skærpe kontrollen med løsladte bandemedlemmer, der har udstået deres fængselsstraf og kommer ud på gaden ingen.

- Man må sikre, at når bandemedlemmer, som tidligere har været aktive, kommer ud igen, skal man være meget varsom. I de værste tilfælde skal de ikke have lov til at vende tilbage, og i de milde tilfælde skal de under opsyn, siger Jacob Mark.