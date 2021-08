Se billedserie Præsteskoven skal fældes i slutningen af sommeren, med mindre det lykkes for borgergruppen Bevar Præsteskoven i Herfølge, at indsamle 1,5 millioner kroner. Så vil Køge Kommune give et tilsvarende beløb, så man kan købe skoven af Vallø Stift. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

SF vil have miljøminister ind i sag om fældnings-truet skov

Køge - 03. august 2021 kl. 14:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Kan det være rigtigt, at en skovejer skal kontrollere sig selv, inden han starter motorsaven og fælder sin skov. Det spørgsmål vil folketingsmedlem og gruppeformand Jacob Mark (SF) have miljøminister Lea Wermelin til at svare på.

Jacob Mark går nu ind i sagen om Præsteskoven i Herfølge, som Vallø Stift planlægger at fælde, med mindre det lykkes for en borgergruppe at indsamle penge nok til at købe skoven.

Lørdag forklarede Miljøstyrelsen over for DAGBLADET Køge, at det ifølge reglerne op til en lodsejer selv at sikre, at lovgivningen om beskyttede dyrearter bliver overholdt, hvis man planlægger større ændringer i deres leveområder. I Præsteskoven er der fundet stor vandsalamander og springfrø, og begge dyr har en særlig beskyttelse efter EU's habitatdirektiv bilag IV. Det betyder, at man ikke må indfange dyrene eller slå dem ihjel, lige som det er forbudt at ødelægge deres levesteder og yngleområder.

Det er imidlertid lodsejeren selv, og ikke myndighederne, der som udgangspunkt skal sikre sig, at der ikke bor dyr fra habitatlisten i den berørte skov.

- Man skal ikke indhente tilladelse til at foretage fældning. Det er op til lodsejeren at efterleve reglerne. Vallø Stift skal, inden de foretager en stor fældning, sikre, at de overholder rammerne. Derfor skal de foretage en vurdering af, hvilke arter de har i skoven, og hvordan disse spiller sammen med de ændringer, de vil lave i skoven, sagde specialkonsulent og miljøplanlægger i Miljøstyrelsen, Lasse Jensen til DAGBLADET lørdag.

Mark: Absurd

Men det kalder Jacob Mark for absurd.

Han har netop sendt en række spørgsmål om sagen til miljøminister Lea Wermelin (S).

- Det er nogle besynderlige regler, at dem, som vil fælde skoven, selv skal kontrollere, om der er truede dyrearter. Det bør være nogle andre instanser, der skal kontrollere det. Man skal jo ikke kontrollere sig selv. Jeg vil derfor opfordre miljøministeren til at svare på, om ikke man skal kigge på reglerne, så det er nogle andre, der skal kontrollere, om der er truede dyrearter. Jeg vil også have hende til at forholde sig til selve sagen, om ikke der skal udstedes et påbud og standse fældningen af Præsteskoven, siger Jacob Mark, der er valgt til Folketinget i Køge-kredsen og selv bor i kommunen.

Han kalder det for paradoksalt, at man vil fjerne natur ved at fælde en fuldt udvokset skov.

- Vi laver naturparker i Danmark for at sikre bedre biodiversitet. Så er det paradoksalt, at man kan slippe af sted med at fælde skov, hvor der er truede dyrearter. Det er jeg lodret imod, siger Jacob Mark.

Ansvar for naturen

Præsteskoven er almindelig driftskov for Vallø Stift, og med mindre EU's habitatsregler forhindrer det, har stiftet lov til at fælde den på samme måde som man høster en kornmark. Men stiftet bør også have andre parametre for øje end penge, mener SF-politikeren.

- Man har et ansvar dels over for de truede dyrearter, der måtte være i skoven, og så synes jeg, at Vallø Stift har et ansvar for at passe på naturen. Alle, der kommer fra Køge, ved hvor meget jord stiftet ejer i Køge og Stevns. Det er et fantastisk område, og det undrer mig, at de nu vil fælde den, siger Jacob Mark.

- Jeg synes som minimum, at Vallø Stift skulle have afdækket, om man kan finde andre kreative løsninger til at fælde den, for eksempel om salg af skoven, eller rettet henvendelse til staten. Vi er på jagt efter steder, hvor vi kan lave ny natur. Her er den der i forvejen, påpeger Jacob Mark.

- Borgerne savner natur

Jacob Mark er også utilfreds med, at Vallø Stift allerede har fældet én skov i Herfølge, da den i folkemunde kaldet Skideskoven blev fældet i december sidste år.

- Det er træls, for det går den modsatte retning af, hvad vi mener. Danmark er det land i Europa, der har mindst natur, og det er ikke, fordi det vælter med natur i Køge Kommune. Jeg tror, at borgerne i Køge kommer til at savne natur. Hvis jeg var kommunalpolitiker i Køge, ville jeg gøre naturen til et tema i den kommende valgkamp op til kommunalvalget, siger Jacob Mark.

Stiftforvalter Søren Boas fra Vallø Stift har over for DAGBLADET afvist at stille op til interview om sagen.