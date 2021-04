Hvis medarbejderne på brandstationen er utilfredse med forholdene, må de gå til Falck. Så må Falck gå til Køge Kommune. Vi politikere skal ikke diskutere direkte med medarbejdere, som ikke er ansat i Køge Kommune, mener Torben Haack (SF). Foto: Katrine Wied

SF om brandstation: Politikerne kendte til renovering af saltlager

Køge - 15. april 2021 kl. 10:44 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det var kendt stof, at pengene også skulle bruges på et saltlager og ETK's garager, da et flertal i byrådet afsatte 5,5 millioner kroner til at renovere brandstationen under budgetforhandlingerne i efteråret. Det mener byrådsmedlem for SF og medlem af beredskabskommissionen, Torben Haack.

Torsdag skal beredskabskommissionen drøfte en uenighed, som er opstået efter, at Teknik- og ejendomsudvalget i sidste uge behandlede et punkt om at frigive de afsatte penge, så renoveringen af brandstationen i Lellinge kan gå i gang. I forbindelse med udvalgets behandling er det kommet frem, at omkring en million kroner ud af de afsatte 5,5 millioner skal bruges til andre bygninger på matriklen end selve brandstationen.

Mandag gav DF-gruppeformand Bent Sten Andersen udtryk for, at det var en fejl fra Køge Kommunes forvaltning. Han mener, at politikerne under budgetforhandlingerne udelukkende afsatte penge til at forbedre forholdene for brandmændene på brandstationen, og ikke til ETK's bygninger.

Men den udlægning er Torben Haack ikke enig i. Han henviser til, at et notat fra forvaltningen beskriver, at der også skal renoveres saltlager og depot.

- Papiret er lagt frem og diskuteret under forhandlingerne. Ganske enkelt. Det var med i aftalen, at man også skal reparere det, der er nødvendigt, og her var saltlageret med. Det er ikke noget hemmeligt. Det er dybt uansvarligt, når man hører Bent Sten Andersen udtale sig, for han har været med hele tiden eller også har han sovet i timen, siger Torben Haack.

Falck må henvende sig

Torben Haack påpeger videre, at Køge Kommune ikke er i dialog med Falck, men med de ansatte brandmænd om de fysiske rammer på brandstationen.

- Falck har nogle medarbejdere. Hvis de medarbejdere er utilfredse, skal de gå til Falck. Hvis Falck mener, at vi bør gøre noget i forhold til den kontrakt, vi har med dem, må Falck gå til Køge kommune. Vi skal ikke diskutere med medarbejdere, der ikke er ansat i Køge Kommune. Det kan jeg som politiker ikke være med til at støtte, siger Torben Haack.

Det er Køge Kommune, som ejer brandstationen og de øvrige bygninger, der ligger på matriklen i Lellinge. Køge Kommune har en kontrakt med Falck, hvor brandmændene er ansat.