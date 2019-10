SF?s gruppeformand i Køge Byråd Thomas Kielgast (billedet) foreslår nu at hæve skatten for at kunne genoprette nedslidte skoler og børnehaver, mens Enhedslisten ønsker at hæve dækningsafgiften. Liberal Alliance afviser kategorisk begge dele. Foto: Jesper From

SF og EL vil hæve skat og afgifter for at løfte velfærden

Køge - 13. oktober 2019

Nedslidte faciliteter på både børne- og skoleområdet aftvinger behov for at øge skatten i Køge Kommune.

Det mener flertalspartiet SF, som under fredagens førstebehandling af budgetforslaget for 2020-2023 fremlagde et forslag om at hæve skatten i de kommende år for at skaffe et samlet provenu på 100 millioner kroner til velfærd.

I byrådssalen sagde gruppeformand Thomas Kielgast ifølge DAGBLADET:

- Vi tror, at det beløb vil kunne opfylde de mange ønsker til forbedringer, som vi hører om på børne- og skoleområdet. Og ikke mindst kan det være med til at sætte en retning for os fremadrettet. Vi kan ikke blive med at spare og omprioritere, så derfor foreslår vi, at hæver skatten for at skabe et samlet provenu på 100 millioner til velfærd gennem de næste fem år og dermed udvide rammen betragteligt, sagde Thomas Kielgast.

Enhedslistens Niels Rolskov ønsker ikke at hæve kommuneskatten, men vil derimod hæve dækningsafgiften med 60 millioner kroner over de kommende år. Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, som kommunen kan påføre erhvervsejendomme for at få dækket kommunens udgifter.

Begge forslag får en særdeles lunken modtagelse af Liberal Alliances Jeppe Lindberg, som siger et stort og rungende nej tak.

- Jeg kan berolige jer med, at indtægterne i alle de år, jeg har været en del af kommunalpolitik, er steget med 100 millioner kroner. I mit parti går vi i stedet ind i budgetforhandlingerne med ønsker om skatte- og afgiftslettelser for fuld badulje, og vi mener, at erhvervslivets store indsats skal anerkendes, sagde Jeppe Lindberg, da de indledende ønsker til budgetforhandlingerne blev præsenteret.