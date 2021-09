Send til din ven. X Artiklen: SF: Ungdomsklubber skal opgraderes i kamp mod bander Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

SF: Ungdomsklubber skal opgraderes i kamp mod bander

Køge - 04. september 2021 kl. 05:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Ungdomsklubberne skal spille en større rolle i kampen mod bandernes rekruttering i Køges udsatte boligområder. Sådan lyder et forslag fra SF, som ønsker at udvidde ungdomsklubbernes åbningstid.

Det var temaet, da SF-partiformand Pia Olsen Dyhr fredag besøgte ungdomsklubben på Hastrupskolen sammen med flere lokale byrådsmedlemmer.

- Alt for mange børn og unge mangler et sted at gå hen fredag aftener, lørdage og søndage. Derfor tror vi på, at en udvidelse af åbningstiden i klubberne vil være en markant skridt for at sikre de unge en tryggere hverdag og sikre et alternativ til at havne i kriminalitet eller i en bande, siger SF's gruppeformand i Køge, Thomas Kielgast, der også er skoleleder på Hastrupskolen.

Ekstra åbningstid

I et forsøg på at bremse tilgangen til bander og andre kriminelle grupper i kommunens større boligområder, ønsker SF, at byråder i de næste 4 år skal arbejde for en markant udvidelse af åbningstiden for klubberne.

- Det kunne godt se ud som om de klubber, der ligger i vores udsatte boligområder, har brug for ekstra åbningstid. Især efter fredage og søndage kommer vi tilbage til områder, hvor der er fyldt med svineri. Vi hører også fra kommunens SSP-medarbejdere, at der sker ting og sager. Der mangler steder at være for de 13-18-årige. Når vi taler med de unge selv om, hvad de efterspørger, fremhæver de, at de godt kan lide det uformelle ved ungdomsklubberne. At det bare er et sted, hvor de kan være og drikke en sodavand. Så er man måske knap så animeret til at lave hærværk eller kriminalitet, fortæller Thomas Kielgast.

Foreløbig gælder SF's forslag øget åbningstid i boligområderne Hastrupparken, Karlemoseparken, Ellemarken og Søparken i Køge.

- Men jeg har også kig på Holmebækhuse. Der har også været udfordringer i sommer med unge, der har holdt fester og gjort en masse ting, som måske ikke er så smart, når man er ung og på et tidspunkt gerne vil have et arbejde, siger Thomas Kielgast.

SF har tidligere udtrykt ønske om længere åbningstid i ungdomsklubberne. Men det er endnu ikke lykkes for politikerne at finde pengene.

- Det håber vi, at vi kan nu. Selvfølgelig koster det noget at holde længere åbent, men der er måske tale om otte timer om ugen. Det vil vi arbejde for at finde i næste byrådsperiode, siger Thomas Kielgast.

Pia: Pas på lillebror

Fredag var Pia Olsen Dyhr (SF) på besøg i Hastrupskolens ungdomsklub, hvor hun havde lejlighed til at møde de unge og fik en rundvisning i klubben.

Også partiformanden vurderer, at længere åbningstid kan være et gavnligt våben i kampen mod bandernes rekruttering.

- Det er en generel diskussion om, hvad vi gør, så lillebror ikke bliver rekrutteret. Hvis lillebror ikke har noget at lave, står de sammen med de store. Måske behøver det ikke at være så avanceret. Her er en meget simpel løsning om at sætte nogle penge af til mere åbningstid. I udsatte boligområder er det også værd at have åbent om aftenen, siger Pia Olsen Dyhr.

På Christiansborg slår SF også til lyd for, at børnene igen skal have kortere skoledage.

- Men det kræver, at man udvider åbningstiden i sfo'en og klubberne, så der er professionelle tilbud til børnene og de unge, siger Pia Olsen Dyhr.

Også formand for børneudvalget, Pernille Sylvest (S), og Venstres gruppeformand Ken Kristensen deltog i besøget.

- Vi ser gerne flere ungdomstilbud i vores hotspot-områder, hvor vi de sidste år har set unge hænge ud på idrætsanlæg eller daginstitutioner med efterladenskaber til følge. Det er dårlig opdragelse men også fordi vi ikke har nok ungdomsklubtilbud. Det har vi også med i vores budgetforslag, siger Ken Kristensen.