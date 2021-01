SE BILLEDERNE: Militært indtog på Køge Havn

Oprettelsen af et militært område på havnen skete både for at sørge for arbejdsrum og sikring af området, forklarer oberstløjtnant Carsten Michael Freund Møller, der er chef for logistikenheden ved forsvarskommandoen, som havde ansvaret for flytningen af de store mængder militære isenkram.