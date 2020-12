SE BILLEDERNE: Masser af liv i byen og travlhed hos træt frisør

Se billedserie Der var stor travlhed i frisørsalonen Hair Shoppen by Karms på Torvet i Køge frem mod den tvungne nedlukning natten til i dag. Indehaver Anette Karms ser tilbage på et specielt 2020, som man imidlertid formåede at slutte af på en pæn måde, fortæller hun. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 21. december 2020

Der var masser af mennesker i bymidten og stor travlhed i Hair Shoppen by Karms på Torvet frem til 21-tiden søndag, inden nedlukningen trådte i kraft natten til i dag. Indehaver Anette Karms ser på fremtiden med en vis usikkerhed, men vil tage udfordringerne, som de kommer.

Da DAGBLADET mandag formiddag ringer frisør Anette Karms fra Hair Shoppen by Karms op for at høre, hvordan dagene og timerne gik op til coronanedlukningens ikrafttrædelse i nat, lægger hun ikke skjul på, at hun er godt og grundigt udmattet efter mange lange arbejdsdage i træk.

For det har været en hård omgang de seneste dage med enorm travlhed og åbningstider i salonen fra 7-tiden om morgenen til 20-21-tiden om aftenen, fortæller Anette Karms, der er indehaver af Hair Shoppen by Karms sammen med sin søn, Steven.

Alle ansatte har således knoklet igennem i de forgangne dage, tilføjer hun.

Nu er stilheden ved at have indfundet sig, efter at frisører og andre liberale erhverv fra natten til mandag igen er blevet omfattet af coronanedlukningen, som foreløbig gælder frem til og med søndag den 3. januar.

Om den hektiske periode efter de nye restriktioner siger Anette Karms:

- Vi har haft utrolig travlt, fordi vi har skullet ombooke alle de mennesker, der havde bestilt tid op til jul eller mellem jul og nytår. Men det har jo også været en ualmindelig december i år, fordi der ikke har været fester og julefrokoster som normalt, og det har vi godt kunnet mærke. Mange skal normalt lige peppes op og ordnes til julefrokosten, og det har der ikke været så meget af i år, siger Anette Karms, som dog tilføjer, at man har klaret år godt trods coronaen.

Uvished forude Under forårets nedlukning mistede Hair Shoppen by Karms store dele af den normalt travleste periode, da foråret byder på stor aktivitet i form af konfirmationer og bryllupper.

Eftersom meget måtte aflyses, blev året således markant mere jævnt omsætningsmæssigt og uden de store toppe, som man normalt ellers har, fortæller Anette Karms.

Nu ser hun ind i den næste fase med en vis mængde uvished og usikkerhed, og mavefornemmelsen fortæller hende, at det langtfra er sikkert, at smittetrykket er faldet tilstrækkeligt, til at Hair Shoppen by Karms kan genåbne den 4. januar.

- Der er meget uvished om fremtiden aktuelt, og jeg må da indrømme, at jeg ikke helt tror, at vi får lov at åbne igen efter nytår, fordi der jo kan komme et potentielt boom, når vi holder jul og nytår på kryds og tværs, siger hun.

Må tage det som det kommer I Hair Shoppen by Karms forholder man sig da også afventende til det kommende år i forhold til, hvad der er muligt.

- Vi er lidt nødsaget til at tage det, som det kommer, og når vi så får lov at åbne igen, må vi kontakte vores kunder og fortælle, at vi er åbnet op. Vi kan ikke gøre så meget andet end at tage den derfra, siger Anette Karms.

Adspurgt til, om hun har nogen fornemmelse om, hvordan julehandlen generelt er gået i byen, svarer hun:

- Jeg har svært ved at sige det, men vil da godt slå fast, at jeg har været meget bekymret over, at man har opfordret og meldt ud, at folk bør købe deres julegaver på nettet. Jeg synes, at det er utrolig synd, hvis man ikke støtter op om det lokale butiksliv, det må jeg indrømme, påpeger hun.

Håb om opbakning - Men jeg tror, at mange køgensere har støttet op om byens butikker, og det er da en helt forfærdelig tanke at tænke på den dag, hvor byen eventuelt kun har frisører, optikere og cafeer og ikke alle specialbutikkerne. Så jeg håber meget, at folk også fremadrettet vil blive inden for kommunegrænsen og støtte op om handelslivet i denne svære tid, siger Anette Karms.

Foruden frisører er alle andre liberale serviceerhverv lukket ned fra natten til mandag. Det gælder dermed også tatovører og piercere, køreskoler og solarier samt spa-, kropspleje-, skønheds-og massageklinikker.