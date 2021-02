Se billedserie Der var tænkt alternativt forud for årets Kyndelmisse, men lys i mørket var som altid et centralt element. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

SE BILLEDERNE: Kyndelmissen lyser Køge op

Køge - 05. februar 2021 kl. 19:10 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er vinter og corona gør sit til at de mørke skygger er ekstra lange i denne tid.

Det dystre scenarie gjorde Kyndelmisse fredag aften sit til at gøre op med, både i byen og hjemme i stuerne.

Hvis man bevægede sig ud i Køge by, så var der et flot syn at komme efter ved blandt andet stationsbroen, hvor en klynge lanterne på flotteste vis spredte lys i gadebilledet.

Kyndelmisse i Køge er naturligvis anderledes på grund af den allestedsnærværende corona, der har lagt en dæmper på de mange aktiviteter hos kulturinstitutioner og andre, der plejer at præge kulturnatten i Køge.

Derfor var der tænkt anderledes og lagt op til få aktiviteter i gadebilledet og flere aktiviteter derhjemme.

Det gælder blandt andet de krea-pakker som flere kulturinstitutioner har sammensat- og som blev revet væk forud for kyndelmisseaftenen. Her kunne familierne hjemme i stuen hygge sig med forskellige projekter og på den måde være sammen om festen.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge, Anders ladegaard Bork (DF) glæder sig over, at det tiltag har været en succes:

- Jeg ved, at der blev lavet 380 pakker og det er jo helt fantastisk, at de alle sammen er væk. Dermed har der været gang i den ude i hjemmene og det er rigtig godt at vi på den måde kan prøve at glemme den kedelige coronasituation lidt.

Han glæder sig over, at selvom året har budt på en mere afdæmpet og anderledes kyndelmisse, så erfd et alligevel lykkedes at skabe en aften fuld af oplevelser.

- Jeg kan fornemme, at der er en enorm opbakning fra vores samarbejdspartnere bag kyndelmissen til at skabe nogle gode tilbud, selvom det er blevet anderledes i år. Det her lyder som om, at vi også til næste år skal tænke på at lave noget som familierne kan tage med hjem og hygge sig med.

Kyndelmisse i Køge er en fast tradition, der altid finder sted den første fredag i februar.