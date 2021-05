Socialdemokratiet er foreløbig forbeholdne over for Venstreforslaget om ny Herfølgefrakørsel, da projektet potentielt kan blive en dyr omgang for kommunen. Foto: Kim Rasmussen

S om ny motorvejsfrakørsel: - Det lyder dyrt

Køge - 08. maj 2021 kl. 06:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Kan der ikke skaffes hundrede procent statslig finansiering til Venstres fremlagte forslag om en ny Herfølgetil- og frakørsel på Sydmotorvejen, bliver det givetvis en hundedyr omgang for Køge Kommune.

Det påpeger teknik- og ejendomsudvalgsformand Erik Swiatek (S) i kølvandet på Venstreforslaget, som partiet fremlagde tirsdag. Et forslag, der går på, at Christiansborgpolitikerne som led i forhandlingerne om fremtidens infrastrukturplan bør prioritere en ny Herfølgetilkørsel ved enten Lidemarksvej eller Tågerødvej for at forbedre de trafikale forhold i den sydlige del af Køge Kommune.

Og tanken er fin nok, mener Erik Swiatek:

- Men jeg må samtidig sige, at vi har svært ved at forestille os, at det bliver etableret med fuld statsfinansiering. Hvis vi kigger på, da ramperne ved Vemmedrup blev anlagt, kostede det Køge Kommune 14 millioner kroner netto i udgifter, hvilket var 50/50-finansiering. Og her var vejforbindelserne omkring ramperne udformningsmæssigt vel at mærke noget bedre gearet, end Lidemarksvej eller Tågerødvej tilsvarende er. Den vej, der vælges, vil jo skulle udbygges og løftes, så den kan håndtere den øgede trafik, siger han og drejer det igen over på økonomien:

- Uden at jeg kan redegøre for den præcise økonomi, lyder det som et projekt, der kan løbe op i omkring 20 millioner kroner for kommunen, hvis staten eksempelvis kun dækker 50 procent af regningen, siger Erik Swiatek.

Langt mellem afkørsler Forslaget blev stillet i fællesskab af Venstres gruppeformand i Køge Byråd, Ken Kristensen, og folketingsmedlem Jacob Jensen. Om baggrunden for forslaget udtaler sidstnævnte:

- Der er rigtig langt mellem afkørsel 33 ved Lellinge og afkørsel 34 på Sydmotorvejen. Derfor vil Venstre tage dette forslag med til de igangværende forhandlinger med regeringen om de kommende års investeringer i Danmarks infrastruktur. Køge-området er på mange måde en vigtig dynamo i udviklingen af Region Sjælland blandt andet med Universitetshospitalet, mange uddannelsespladser med videre. Derfor er det vigtigt, at fremkommeligheden i området er tilpasset fremtidens udvikling, lyder det fra Jacob Jensen.

Fra Venstres Søren Brask, medlem af Teknik- og Ejendomsudvalget, lyder det også, at der er store forventninger til, at en eventuel Herfølge til- og frakørsel vil kunne hjælpe på blandt andet Stevnstrafikken. Adspurgt til de økonomiske perspektiver svarer han:

- Det må vi tage, når vi kommer så langt. I første omgang foreslår Venstre nu dette som en løsning, og så må vi se, om vi eventuelt kan finde budgetpenge til det, når det måtte blive relevant, siger Søren Brask.

