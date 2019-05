Nye udmeldinger fra Socialdemokratiet til B.T. betyder nu, at 14-årige Mint, der i oktober 2018 blev udvist af Danmark, vil kunne søge om familiesammenføring igen, hvis Socialdemokratiet skulle vinde det kommende Folketingsvalg. Mint ses her med sin mor i hjemmet i Køge i foråret 2018 inden udvisningen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

S åbner op for Mint-retur: Vil give ny chance for at søge om ophold

Køge - 23. maj 2019

Vinder Socialdemokratiet regeringsmagten ved det kommende folketingsvalg, vil 14-årige Mint, der i oktober sidste år blev udvist fra Køge til Thailand, få en ny chance for at komme tilbage til Danmark.

Det skriver dagbladet B.T. torsdag eftermiddag.

Avisen har talt med udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), som nu bløder op over for de i alt 70 udviste børn, der blev vurderet ikke integrations-egnede og siden måtte forlade Danmark. Herunder Mint, som gik i 7. klasse på Hastrupskolen i Køge, da hun blev udvist.

Mattias Tesfaye fortæller nu til B.T., at der skal tages hånd om de børn, hvis sager kom i klemme mellem de forskellige lovgivninger.

- Den aftale, vi har lavet med regeringen, er god nok fremadrettet, men der er nogle børn, der er kommet i klemme mellem den gamle lovgivning og den nye, siger han og fortæller, at hans parti vil gå efter en lovændring, såfremt man vinder valget:

- Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så bliver det i vores regering, at denne lov skal fremlægges. Der, mener vi så, at når den lov bliver vedtaget, så skal alle dem, der er kommet i klemme mellem den gamle lov fra 2016 og den nye lov, have et vindue på tre måneder, hvor de kan søge om familiesammenføring - også selvom deres forældre har været her længere, siger han til B.T.

Avisen skriver torsdag, at der fra lovens vedtagelse i 2016 til februar 2019 var 143 børn, som blev integrationsvurderet. 70 børn har fået afslag. Det gælder blandt andet Mint, som siden oktober 2018 har været i Thailand med sin mor, mens hendes papfar, Frank Thøgersen, og treårige lillebror, Malick, har opholdt sig i familiens hjem i Køge.

De mange sager om de udviste børn har ført et lovforslag med sig. Et lovforslag med regler, som imidlertid kun vil gælde fremadrettet og dermed ikke give mulighed for at Mints familie kan søge på ny.

Det har Socialdemokratiet nu ændret holdning til.

- Man kan være enige eller uenige i en lovgivning, men det, jeg mener, man kan forvente af politikere, er, at man kan forklare loven. Jeg kan ikke forklare, hvorfor de har fået afslag. Så har vi et ansvar for at få ryddet op efter os selv, siger Mattias Tesfaye til B.T. og indrømmer, at de i 2016 fik vedtaget en dårlig lovgivning.

- Indtil videre har det haft de konsekvenser, at vi ændrer lovgivningen fremadrettet, men hvis du spørger mig, er det kun en halv løsning. Den sidste halvdel af løsningen er at tage ansvaret for, at der er nogle, der er kommet i klemme, siger han til avisen.

Vi skal dog frem til tidligst efteråret, før det nye blik på loven i givet fald vil træde i kraft. Før Mint og hendes familie ville kunne søge om familiesammenføring igen, hvis lovændringen ellers vedtages.

- Det her vil stå øverst på listen over en ny udlændingeministers arbejdsopgaver. Vi er ikke færdige med vores arbejde, før de her 70 børn har fået muligheden for at søge på de nye regler, siger Mattias Tesfaye til B.T.