Rystet restauratør: Vi kæmper videre - men I må kæmpe med os

Fra torsdag til fredag i sidste uge vil nok længe stå i frisk erindring for Linné Sommer. Desværre. For det var et rædselsdøgn for indehaveren af Arken og Stacy's Diner på Køge Marina. Meldingen om de barske konsekvenser af den hærgende Coronavirus fik telefonen til at gløde på Arken.

- Vi fik på det døgn 450 afbestillinger bare til denne weekend. Vi havde ellers fuldt hus til to af dagene. Nu endte det med otte spisende i restauranten fredag, femten om lørdagen og kun fire søndag aften. Så restauranten var stendød, lyder det med suk i stemmen fra Linné Sommer.

Men nu er Linné ikke typen, der lægger sig ned og giver op. Hun er en fighter.

- Jeg kom igennem finanskrisen med Arken, så det vil jeg også komme igen.

Men skal kampen vindes, så kræver det opbakning.

- Det nemmeste og billigste ville være bare at lukke. Men vi kæmper videre - for personalet skal ikke stå i en kedelig situation. Jeg har 120 på lønningslisten, hvoraf de cirka 40 er fuldtidsansatte, og jeg vil gøre alt jeg kan for at de kan beholde deres job. Men det kræver at kunderne kæmper med os. At Køge bakker op.

For at holde gang i butikken, så bliver der slået et slag for mad-ud-af-huset - både på Arken og Stacy´s Diner. Og for at få mange takeaway-kunder, så er priserne skruet i bund, så alle kan være med. For en flad hundredekroneseddel kan man vælge mellem stjerneskud, pariserbøf, sømandsgryde og wienerschnitzel.

- Det er til priser, så vi lige kan holde skindet på næsen.

Linné Sommer glæder sig over, at så mange kunder har taget imod tilbudene om at benytte takeaway.

- Det er fantastisk at så mange har støttet op og købe takeaway. Det betyder, at vi stadig har et arbejde. Hvor længe vi kan blive ved, afhænger derfor fuldt ud af, at kunderne bliver ved at bakke op.

Også på Stacy's Diner har priserne fået et hak nedad på takeaway. Her gives der 25 procent rabat på alt på menukortet.

Et anden tiltag for at holde igen på udgifterne, er at man nu kører med et reduceret menukort på Arken, så man undgår for meget madspild.

Ikke nok med de mange afbestillinger til weekenden, så er der også væltet ind med aflysninger af selskaber.

- Alle selskaber til og med april er annulleret, og vi har sågar fået et afbud på et selskab i juli, sukker Linné Sommer.

- Det vi mister nu, det får vi jo ikke igen.

Når påsken springer ud plejer der at bliver ekstra travlt på Stacy¨s Diner.

- Vi skulle til at ansætte 40 medarbejdere til sæsonen, medarbejdere som skulle læres op til påsken.

Men også her er bremserne slået i. Der er naturligvis umuligt at holde 120 beskæftiget i denne corona-tid.

- Det betyder konkret, at dem der arbejder timebaseret ikke har så mange timer for tiden, forklarer restauratør Linné Sommer.