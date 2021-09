Se billedserie Det var en voldsom og ubehagelig oplevelse for familien forrige weekend, hvor 85-årige Frede Andersen ikke kunne få hjælp af Køge Kommune til at håndtere et nyt kateter. Kommunen beklager og kalder det en »enkeltstående fejl«. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Rystet og chokeret: 85-årig ladt i stikken i ydmygende situation

Køge - 18. september 2021 kl. 06:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Det er søndag, og nu er der ikke flere urinposer tilbage til 85-årige Frede Andersens kateter. Køge Kommunes udekørende plejepersonale afviser fortsat at hjælpe, så familien krydser fingre for, at posen holder til mandag.

Men det gør den ikke.

Der går hul på urinposen, og Frede Andersen forsøger selv at lappe den med noget tape, uden at det dog løser problemet. Det får familien til at ringe til vagtlægen, som bliver chokeret, da hun hører om den behandling, Køge Kommune har udsat familien for.

Hjælp er nødvendig Vi spoler tiden tilbage til forrige weekend. En weekend, som familien - der i denne sag består af Frede Andersen, hans 80-årige kone Jytte Andersen og deres to voksne døtre Connie Nielsen og Dorte Hansen - ikke glemmer lige foreløbigt. Desværre.

Det er fredag, og søstrene får at vide, at deres 85-årige far har det dårligt og har problemer med at komme af med vandet i forældrenes hjem i Algestrup. Efter et forgæves opkald til egen læge henvender de sig hos akutlægen, hvor de kan komme til om eftermiddagen. Her bliver løsningen at lægge et kateter på Frede Andersen, og allerede i den forbindelse fastslår de voksne døtre, at deres forældre får brug for hjælp til at tappe urinen og håndtere kateteret.

Blandt andet fordi deres 80-årige mor er næsten blind.

Mor bliver utryg Beskeden er ifølge de to søstre, at man vil ringe til kommunens udekørende sygeplejersker i Område Syd, som har hjemme ved Tingstedet i Herfølge, for at få hjælpen på plads.

Senere fredag kommer den også ganske rigtigt, og kateterets pose bliver skiftet.

- Efterfølgende bliver lovet, at der vil komme hjælp flere gange om dagen de næste dage, husker Connie Nielsen, da hun i forældrenes have fortæller om weekenden til DAGBLADET godt og vel en uge senere.

Men samme fredag er alt ikke godt, for om natten ringer søstrenes mor Jytte for at fortælle, at deres far igen har det dårligt.

Efter godt halvanden time kommer det udekørende personale, fortæller Connie og forklarer, at det umiddelbart var kateteret, som sad forkert.

- Bagefter fik min far det hurtigt bedre, og vi påpeger igen over for dem, at vores mor altså næsten er blind, og at de har brug for hjælp hele weekenden, siger hun.

Situationen gør nemlig 80-årige Jytte utryg, og derfor sover datteren Dorte hos forældrene natten til lørdag. Om morgenen står de op med en forventning om, at der kommer hjælp til faren, men de må hurtigt sande, at det ikke sker.

Akutvisitation er mulig Efter at have forsøgt at ringe efter hjælp lyder beskeden fra kommunen ifølge de to søstre, at deres forældre må klare sig selv i weekenden. Forklaringen er, at deres far ikke er visiteret til hjælp.

- Vores første tanke er, at det kan de da ikke. Vi har ingen poser, og vi kan heller ikke skifte dem. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, fortæller Connie, der stadig er påvirket af episoden i dag.

Følelsen af både frustration og vrede fylder hos de voksne døtre, og det bliver ikke bedre efter endnu et opkald til personalet i Område Syd, hvorfra beskeden fortsat er den samme: De kan ikke gøre noget på grund af den manglende visitation, så Frede Andersen kan ikke se frem til at få noget hjælp.

I takt med at desperationen og utilfredsheden over den manglende hjælp stiger, ringer døtrene til en fætter, hvis kone er sygeplejerske. Hun kommer lørdag aften til hjemmet i Algestrup for at hjælpe familien.

- Heldigvis havde de fredag lagt en natpose til os, som hun skifter og viser os, hvordan man kan sætte på. Og så understreger hun, at kommunen godt kan lave en akutvisitation til vores far, så han kan få hjælp, fortæller Connie.

Poser kan ikke købes Akutvisitationen udebliver dog, og posen fra lørdag er den sidste, så søndag tager Connie turen til det nærmeste apotek for at købe flere poser til kateteret, men det bliver en forgæves indkøbstur. Poserne kan nemlig slet ikke købes, og efter endnu et opkaldt til sygeplejerskerne i Område Syd er der fortsat ingen hjælp at hente, når det kommer til kateteret eller at få udleveret flere poser.

- De siger bare, at de ikke kan hjælpe, og at det er vores eget problem, fortæller Connie.

I dag undrer hun sig gevaldigt over, hvorfor hendes 85-årige far ikke kan få hjælp.

- Det drejer sig jo ikke om pleje eller omsorg af vores forældre. Det kan vi selv tage os af. Problemet er i forhold til de manglende poser, og hvordan man bruger dem, pointerer datteren.

Chokeret vagtlæge Nu er vi tilbage ved begyndelsen, hvor familien krydser fingre for, at Fredes sidste pose til kateteret, vil holde natten over til mandag.

- Men det gør den altså ikke, fortæller Dorte med en sukkende mine.

Posen får en lille revne, som hendes far selv forsøger at lappe, men problemet går ikke væk. Herefter ringer familien til vagtlægen, der er chokeret over den behandling, som familien har fået af Køge Kommune.

- Det har været så ubehageligt at blive afvist på den her måde. Jeg vil ikke ønske det samme for selv vores værste fjende, lyder det fra de voksne døtre Connie og Dorte. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

- Hun undrer sig over, at vores far ikke har fået en akuthenvisning og ringer selv til Tingstedet for at tage en snak med dem, fortæller Dorte.

Nu lyder det pludselig, at kommunen vil sende hjælp søndag aften, og fordi vagtlægen er så chokeret over behandlingen af familien, giver hun dem sit eget private telefonnummer, som de kan ringe til, hvis nu hjælpen udebliver.

Låner pose af borger Da kommunens sygeplejersker ankommer hos ægteparret, hvor de voksne døtre også er til stede, er stemningen ifølge Dorte og Connie mildest talt dårlig.

- De virker meget arrogante, og det er, som om de ser os som nogle store brokkehoveder. Og så har de ikke engang en pose med, fordi de ifølge dem selv ikke har adgang til poserne, husker en rystet Connie.

Efter at have ringet til en af deres kollegaer bliver den noget aparte løsning, at sygeplejerskerne vil tage forbi en anden borger i kommunen, som ligeledes benytter kateter, for at spørge, om 85-årige Frede kan låne en pose af vedkommende, fortæller Connie.

- Men de siger også, at hvis den anden borger siger nej til det, så er det bare ærgerligt, og så trækker de på skuldrene.

En halv time senere kom sygeplejerskerne tilbage med nye pose, og ifølge døtrene lyder kommentaren fra personalet: »Der var I godt nok heldige, at han sagde ja«. En kommentar, der igen skaber vrede og frustration hos familien.

For selvom deres fars' urinpose efterfølgende bliver skiftet, er besøget en dårlig og voldsom oplevelse.

- Det er bare den attitude, de kommer med. Som om vi er til besvær. Det er virkelig ubehageligt, husker Dorte, der bakkes op af sin mor.

- Man må bare sige, at I har været virkelig berørt af det her, og jeg har selv været så utryg, fortæller Jytte Andersen.

Teamleder undskylder Både mandag og tirsdag får Frede Andersen hjælp gennem egen læge og efterfølgende tages kateteret ud. Onsdag taler Connie med teamlederen for Område Syd, og hun er angiveligt rystet over familiens oplevelse.

- Hun beklager og siger, at vi skulle have haft hjælp, for når der er tale om sygepleje, så skal der laves en akutvisitation. Hun fortæller også, at det ikke passer, at sygeplejerskerne ikke har adgang til urinposer.

Oplevelsen i weekenden har taget hårdt på familien og specielt de to voksne døtre, som ikke kan lade være med at tænke på, hvordan en lignende situation havde været for et ældre ægtepar uden pårørende.

- Det har været så ubehageligt at blive afvist på den her måde. Jeg vil ikke ønske det samme for selv vores værste fjende, fastslår Dorte og Connie.

Kommunen beklager Hos Køge Kommune bekræfter man, at den udekørende sygepleje på Tingstedet oplevede »en forespørgsel fra en borger, der havde brug for hjælp, som det beskrives« forrige weekend.

DAGBLADET ville gerne have interviewet Betina Arendt, der er konstitueret ældre- og sundhedschef i Køge Kommune, om sagen, men det har ikke været muligt. I stedet har kommunen sendt et skriftligt svar:

- Det er min og teamlederens vurdering, at der burde have været givet en akutvisitation, så borgeren kunne modtage hjælp. At det ikke skete, beror på en fejl, som efterfølgende er rettet op. Borgeren er efterfølgende blevet kontaktet af teamlederen, som har beklaget, at det ikke skete. Her er tale om en enkeltstående fejl, som vi er kede af, og har undskyldt for, udtaler Betina Arendt i en mail.