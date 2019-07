De historiske Codanhuse blev bygget tilbage i 1918, da man efter etableringen af to store skibsværfter havde behov for boliger til de mange nye arbejdere. Foto: Jens Wollesen

Rystelser går ud over historiske huse: - Sindssygt frustrerende

Tilbage i 1918 blev der anlagt to store skibsværfter i Køge. Codanværftet og Køge Værft. Etableringen af de to nye værfter betød et yderligere behov for arbejdere, og af den grund blev der opført værftsboliger til de nye familier, som indtog Køge. På Norgesvej kan man i dag stadig finde de gamle bygninger - de såkaldte Codanhuse - som nu er over 100 år gamle.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her