Udformningen af sidste del af omfartsvejen ved Borup mod Ryeskovvej er nu ved at tage form, efter at udvalgspolitikerne i går lagde sig fast på rundkørselsløsning ved Ryeskovvej, der flyttes en anelse. Billedet her stammer fra indvielsen af første etape i december sidste år. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Rykker rundkørsel en anelse: Vil imødekomme borgerønsker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rykker rundkørsel en anelse: Vil imødekomme borgerønsker

Køge - 10. september 2021 kl. 14:22 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Hvordan Borups kommende omfartsvej på bedste og mest forsvarlige vis skal krydse Ørninge og fortsætte mod Ryeskovvej, har længet været et spørgsmål, der har vakt debat.

Torsdag skulle Teknik- og Ejendomsudvalget vælge ét af de fremlagte scenarier, og udgangspunktet var, at man i størst muligt omfang ville lytte til borgernes ønsker.

Det fortæller både udvalgsformand Erik Swiatek (S) og -medlemmerne Søren Brask (V) og Niels Rolskov (EL) deres bevæggrunde for at vælge det såkaldte Scenarie 1A. Et scenarie, der i hovedtræk medfører, at »rundkørslen ved Ryeskovvej flyttes mod nord til moseområdet, hvorved afstanden til eksisterende bebyggelse kan øges, uden at hastigheden nedsættes,« som forvaltningen formulerer det.

- Vi vil gerne imødekomme ønsket om at få trukket vejen lidt længere væk fra Ørninge af hensyn til støjen, siger Erik Swiatek og fortsætter:

- Samtidig kan det være med til at tvinge hastigheden lidt ned og derved sikre mindre støj. Scenariet betyder, at vejen bliver lidt mere bøjet, og det vil måske også bevirke, at hastigheden skal ned på 60. Men det er én af de ting, der nu skal undersøges, siger udvalgsformanden og understreger, at den del endnu er forbundet med en vis usikkerhed.

Større afstand til nærmeste Enhedslistens Niels Rolskov var forud for udvalgsmødet torsdag på besøg hos nogle af naboerne til den kommende del af omfartsvejen.

- Og både de og jeg synes, at det er en god løsning, at man flytter rundkørslen godt 50 meter længere væk for at skabe lidt mere afstand til de allernærmeste boliger. Det er klart, at de, der bor tættest på, vil opleve den største påvirkning, siger han.

Venstres Søren Brask er også fint tilfreds med beslutningen:

- Håbet er, at vi på denne måde kan gøre så mange som muligt tilfredse, fordi vi har hørt fra flere, at man ønskede rundkørslen flyttet en lille smule længere mod Borup. Det ville vi selvfølgelig gerne imødekomme, siger Søren Brask.

Af de andre mulige scenarier, som Teknik- og Ejendomsudvalget i går fik præsenteret, kan nævnes løsninger, der omfattede nye stitunneler ved Ørninge og Ryeskovvej. Dertil kommer rundkørselsløsninger med 3- og 4-benede kryds, og at vejens placering mellem rundkørslerne flyttes længere væk fra eksisterende bebyggelse, hvilket så ville betyde en hastighedsnedsættelse til 60 kilometer i timen.

Men valget faldt altså på, at man nu flytter rundkørslen ved Ryeskovvej en anelse. Det medfører desuden ingen ekstra udgifter til projektet, der i sin helhed kommer til at koste kommunen i underkanten af 40 millioner kroner.