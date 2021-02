Se billedserie Karin Panduro kører ud til kunderne i sin?gardinbus?. Foto: Henrik Førby Jensen

Rutineret gardinekspert på egne ben

Køge - 09. februar 2021 kl. 12:55 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Efter 21 år i branchen har Karin Panduro valgt at stå på egne ben og etableret firmaet Gardiner by Panduro. Indtil videre et énmandsfirma, der både tilbyder en meget bred vifte af gardinløsninger og andet tilbehør til boligen som puder, løse tæpper, hynder, sengegærde, akustik og råd og vejledning om boligindretning.

Alle produkter tilpasses nøje den enkelte kunde og Karin Panduro lægger ikke skjul på, at hun primært arbejder med produkter i luksusklassen.

De mange år i branchen hos blandt andre Living Art har givet hende et godt fundament for Gardiner by Panduro og hun samarbejder blandt andre med kendte mærker som Faber, Stila, Carlucchi og Carlsen.

Hun kører fra sit hjem i Tureby ud til kunderne med sin "gardinbus" og er meget opmærksom på at gøre det på en sikker måde i disse coronatider. Hendes rådgivning er dybt professionel. Her oversælges ikke noget - kundens behov er i fokus, påpeger hun.

- Det er jo design, vi er ude. Jeg har produkter i luksuslinjen, men jeg hjælper også gerne med mørklægning af et helt almindeligt børneværelse. Min service er for alle. Jeg kommer gerne ud til et uforpligtende møde og måler op og giver så et tilbud. Jeg kan tilbyde noget, som Køge mangler. Jeg får syet gardinerne til den enkelte kunde og hjælper hele vejen rundt med indretningen. Jeg har ikke noget lager - alt er individuelt lavet til den enkelte kunde, siger gardineksperten.

Hun har stor erfaring med samarbejde med arkitekter og indretningsarkitekter og hjælper også gerne med at henvise til disse fagspecialister, hvis kunden har behov for det. Også med hensyn til valg af møbler og lamper har Karin Panduro en bred reference at trække på.

- Der er jo mange individuelle hensyn at tage: Bor man alene eller har man børn og hund? Er der problemer med skarpt sollys eller akustikken i det store køkken-alrum? Jeg hjælper folk med at tænke ud af boksen. Der er jo ikke noget galt med et rullegardin fra Ikea, men det er måske lidt synd at hænge op i et hus, som man har givet mange millioner for. Og har man en flot udsigt til Køge Bugt eller skoven, så er der jo ingen grund til at lukke helt af for den udsigt.

Du kan læse mere om Karin Pandora og hendes forretning på www.gardinbypanduro.dk.