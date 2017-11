Send til din ven. X Artiklen: Rundspørge: Stor vilje til skoleændringer i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rundspørge: Stor vilje til skoleændringer i Køge

Køge - 18. november 2017 kl. 20:00

Bedre arbejdsforhold for lærerne, bedre fysiske rammer på skolerne og kortere skoledage. Det bare nogle af buddene på, hvordan man forbedrer hverdagen for lærere og elever på Køges 14 folkeskoler i de kommende år, hvis man spørger partiernes spidskandidater.

"Der er tale om at forbedre det fysiske rammer med ordentlige toiletter og læringsmæssigt at give skolelederne og lærerne mere indflydelse på tilrettelæggelsen af undervisningen," lyder borgmester Flemming Christensens bud på opgaven, som har stor bevågenhed.

Folkeskolen har været i spotlyset de seneste år - ikke mindst takket være Folkeskolereformen der vendte op og ned på hverdagen for mange elever - og flere spidskandidater nævner da også flere to-lærer-ordninger og kortere skoledage som vejen frem for at imødekomme nogle af de udfordringer, som reformen har givet. SF bebuder også, at man vil arbejde for et loft på 24 elever i klasserne mod 28 i dag.

Generelt i det nye byråd, der tiltræder efter valget, lader der således til at være en vilje til både at forbedre skolernes bygninger og faciliteter og til at se på ændringer af indretningen af undervisningen.

Læs alle spidskandidaternes holdning til spørgsmålet her:

Marie Stærke, Socialdemokratiet

Elevernes hverdag vil vi forbedre ved at bruge flere penge på Åben Skole. Mere samarbejde med det omkringliggende samfund i form af erhvervsliv, kulturinstitutioner og idræts- og foreningsliv vil gøre dagen mere alsidig og spændende. Det vil åbne porten mellem folkeskolen og det samfund, som eleverne skal være en del af i deres voksne liv. Det kan bidrage til, at eleverne i højere grad ved, hvad de vil, når de er færdige med folkeskolen og får valgt den rigtige ungdomsuddannelse. Jeg vil gerne have en dialog med lærerne om, hvordan vi kan forbedre deres hverdag.

Kenni Rasmussen, De Radikale

Vi vil gerne være med til, at se noget mere på to-lærer-ordningen i kommunens skoler, så vi kan sløjfe nogle af ydertimerne i skoleskemaet. På den måde kan vi forkorte elevernes skoledag, så de ikke har de lange dage i skolen. Vi vil gerne se på, hvordan vi kan give lærerne noget mere forberedelsestid, hvor vi blandt andet kan gå ind og se lidt på, hvilke administrative og ledelsesmæssige opgaver vi kan fjerne fra deres hverdag, så de udelukkende fokuser på undervisningen.

Flemming Christensen, De Konservative

Der er tale om at forbedre det fysiske rammer med ordentlige toiletter og læringsmæssigt at give skolelederne og lærerne mere indflydelse på tilrettelæggelsen af undervisningen.

Flemming Boje Jørgensen, Nye Borgerlige

- Stop bureaukrati, politikere ud af klasselokalet, lad skolelederen drive skolen.

- Gør skolerne selvstyrende, lad pengene følge barnet.

Mogens Jung, Nær-demokratiet

Kommunen må gennemføre en tilsynsgennemgang af alle skoler med henblik på at konstatere bygningsmæssige problemer, så der kan laves en renoveringsprioritering over de kommende år. Vikartimer skal nedbringer og læreruddannede lærere skal ansættes i stedet, så undervisninger bliver opkvalificeret. Der må investeres i moderne digital teknik, så eleverne og lærere har adgang til læringsmateriale, der opfylder tidens krav.

Thomas Kielgast, SF

SF ønsker en sammenhængende dag, hvor skole og fritidsliv hænger sammen for vores elever. Vi vil derfor arbejde for kortere skoledage og samtidig arbejde for et loft på 24 elever i en skoleklasse. Samtidig ønsker vi en stærk og ambitiøs folkeskole med et stort fokus på trivsel og faglighed.

Vi skal værne om skolens ansatte, derfor er det meget vigtigt for SF, at lærernes undervisningstid nedsættes samtidig med, at der aftales en fast tid til forberedelse for at sikre en høj kvalitet i undervisningen. Endelig ønsker SF en saltvandsindsprøjtning i vores sfo´ere og klubber. Der skal ansættes flere pædagoger, så vi kan skabe et kvalitetstilbud til eleverne efter skole.

Jeppe Lindberg, Liberal Alliance

Der er mange dygtige ledere og lærere på skolerne i Køge. De skal have så fri rammer, som muligt, til - sammen med forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne - at tilrettelægge arbejdet på den enkelte skole, så eleverne bliver så dygtige som muligt og trives med at gå i skole. Skolerne skal også være gode arbejdspladser hvor de ansatte trives. Skolelederne skal have frie rammer, men også ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær. Skolerne kan vælge at være have særlige profiler eller på anden måde skille sig ud fra de andre. Dog mener vi at byrådet skal sætte temaerne profilskolerne kan vælges fra, da vi bliver nødt til at se hvad samfundet mangler ikke om fire år, men om 10-15 år.

Karsten Jensen, Demokratilisten

I stedet for at forkorte skoledagene, burde man hellere lytte til hvad skolereformen egentlig går ud på; mere tematiseret undervisning, kobling mellem fysisk aktivitet og læring, 2-lærer undervisning med tværgående projekter, osv.

Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti

Lad skolerne få noget mere medbestemmelse - de ved bedst om undervisning og trivsel. Fokus på sund mad i skolerne.

Mette Jorsø, Venstre

Skolerne har haft arbejdsro i 4 år. Nu skal vi videre og støtte op omkring bestyrelsernes visioner. Forældre, ledelse og lærere har fået opgaven med at styre og udvikle de enkelte skoler - og det gør de rigtig godt. Nu er det politikernes opgave at tilvejebringe økonomien. I den kommende periode skal vi have fokus på faciliteterne på de enkelte skoler. Der er behov for en samlet moderniseringsplan.

Niels Rolskov, Enhedslisten

Skolen skal åbne verden for børnene, forberede børnene til fremtiden og samtidig skabe rammen om et godt børneliv. Enhedslisten mener derfor at skolerne skal tilføres flere ressourcer. Disse ressourcer skal bl.a. bruges til at sikre overskuelige klasser med max 24 elever i klasserne. Færre elever giver mere tid til det enkelte barn.

Derudover vil Enhedslisten Køge fortsat arbejde for, at der bliver etableret en arbejdstidsaftale i Køge Kommune. På de sidste tre år, har 200 lærere forladt Køge kommunes folkeskoler. Ønsker vi at rekruttere og fastholde dygtige lærere til Køge, må vi sikre dem ordentlige forhold og tid til at forberede og efterbehandle deres undervisning.

Mickal Andersen, Alternativet

Først og fremmest vil vi arbejde for at timetallet sættes ned. Vores vision om skolen for fremtiden er en skole med kvalitet frem for kvantitet og det kræver bl.a. at lærerne får mere forberedelsestid. Kvalitet er i vores øjne fokus på at danne det hele menneske og derfor ønsker vi mere fokus på de kreative fag og fokus på måltidet i form af etablering af skolekøkkener og skolehaver. Bedre normeringer så skolerne i nogle klasser kan have to lærerordninger er også specielt vigtigt, efter indførelsen af inklusion i folkeskolen, hvor der ikke er fulgt nok penge med, til at løsningerne har man har kunnet rumme de børn.