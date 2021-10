Inden længe kobles store villaområder i og omkring Køges bymidte samt Nylandsvejskvarteret på fjernvarmenettet. Der holdes borgermøde om sagen den 13. oktober. Foto: Dorte Larsen Foto: Dorte Larsen

Ruller fjernvarme ud: Vil udvide i villaområder

Store fjernvarmeprojekter er nu under opsejling i en lang række villakvarterer i og omkring Køge C og Køge Nord.

Køge - 01. oktober 2021 kl. 15:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

En række store villaområder omkring det centrale Køge samt Nylandsvejskvarteret står givetvis snart over for at blive en del af den kommende udvidelse af fjernvarmeforsyningen.

Det ligger fast, efter at Køge Byråd tirsdag aften vedtog at sende et stort projektforslag om fjernevarmeudvidelsen i fire ugers offentlig høring.

Projektområderne er i dag udlagt til naturgas, men skal nu overgå til fjernvarme.

Sidste år vedtog kommunen en omfattende klimaplan, og heri var det en helt central faktor, at målsætningen var at udbygge det eksisterende fjernvarmesystem i Køge C, Køge Nord og Herfølge.

Det ville således kunne være medvirkende til at nedbringe CO2-udslippet med omkring 7.500 tons per år, hvilket svar til cirka 4,8 tons per husstand, viser en række beregninger, som nu er blevet lagt frem for byrådet.

Og der vil ikke være tilslutningspligt for private borgere, oplyser forvaltningen.

Forventer stor tilslutning I den politiske sagsfremstilling, som byrådet godkendte, lyder det blandt andet om fjernvarmeudrulning i Køge C:

"Køge Fjernvarme/VEKS vurderer, at det er en realistisk målsætning at der opnås et tilslutningsniveau på 85 procent ved fuld udbygning efter ni år - svarende til cirka 1.560 ejendomme, og med en startende tilslutning på 173 tilslutninger i 2022/2023."

For Nylandsvejskvarteret er forventningen er en anelse mere konservativ.

"Køge Fjernvarme/VEKS vurderer, at det er en realistisk målsætning at opnå tilslutning fra cirka 60 procent af områdets olie- eller gasopvarmede bebyggelse inden for en 5-årig periode - svarende til cirka 1.004 huse, startende med 201 tilslutninger i 2022/2023," konstaterer Teknik- og Miljøforvaltningen i sagsfremstillingen til byrådsmødet.

Nu sendes projektforslagene så i fire ugers offentlig høring, og forventningen er, at byrådet skal godkende det endelige projekt på mødet. Dertil kommer planerne om, at kommunen og Køge Fjernvarme/VEKS ventes at afholde et orienteringsmøde for interesserede borger. Det vil finde sted i Rådhuskantinen onsdag den 13. oktober.