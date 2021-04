Se billedserie Elever fra 8.b på Sct. Nicolai Skole i Køge Kommune havde tirsdag i denne uge undervisning i et rullende laboratorie, som var stillet til rådighed af LIFE Fonden. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Rullende laboratorie skal vække elevernes nysgerrighed for naturfag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rullende laboratorie skal vække elevernes nysgerrighed for naturfag

Køge - 21. april 2021 kl. 19:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Pigen kigger koncentreret ned i en stereolup, mens en af hendes klassekammerater roder i jorden under luppen med en pincet. De to elever fra Sct. Nicolai Skole leder efter mikroorganismer og smådyr i jordprøven, som de for kort tid siden var ude at grave op i nærområdet.

Siden klokken 8.00 om morgenen har eleverne fra 8.b skiftet klasseværelset på H. C. Andersensgade ud med en stor lastbil, der holder parkeret på parkeringspladsen ved Køge Marina. En lastbil, der kan »foldes ud« for at skabe et rullende laboratorie.

Chancen for at få en dag i naturvidenskabens tegn er gjort mulig, efter at Køge Kommune har indgået et samarbejde med det landsdækkende undervisningsinitiativ LIFE Fonden. Fonden stiller nemlig gratis udstyr og undervisningsforløb til rådighed.

»Virkelige« udfordringer Målet med forløbet er både at styrke skolernes naturfagsundervisning, gøre eleverne mere nysgerrige på naturvidenskab og understøtte kommunens naturfagsstrategi. Det fortæller Christine Antorini, der i perioden 2011-2015 var Børne- og Undervisningsminister og i dag er direktør for LIFE Fonden.

Hun peger ikke mindst på, at de unge får muligheden for at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger, som også nutidens forskere forsøger at finde løsninger på.

- Det skal motivere eleverne, fordi det er relevant, og fordi de arbejder med de samme ting, som man gør i den »virkelige« verden. For eksempel at forsøge at få flere grøntsager til i fremtiden at kunne dyrkes på samme areal, forklarer Antorini.

Den tidligere minister lægger vægt på, at de unge bogstavelig talt får lov til at have hænderne nede i det konkrete arbejde, når de selv skal forsøge at finde på løsninger på de virkelige problemer.

Mangler laboranter Udover at skabe mere interesse og motivere eleverne håber direktøren for LIFE Fonden, at man med partnerskabet og undervisningsforløbet kan få flere unge til at uddanne sig inden for STEM-fagene, som tæller naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag og matematik.

- Vi mangler i dag laboranter, ingeniører og personer inden for IT, så jeg håber, at flere fremover vil vælge den vej, siger Christine Antorini.

Bedre læring Inde i det rullende laboratorie arbejder eleverne fra Sct. Nicolai Skole også med sensorteknologi. Det er en teknologi, som blandt andre landmænd i dag bruger til at måle, hvilken del af deres mark, der har behov for vand eller gødning. Rundt om små borde sidder de unge med tablets foran sig, som har forbindelse til såkaldte micro:bits, der ligner en lille chip, men i virkeligheden er en mikrocomputer.

Imens går undervisere fra LIFE Fonden rundt for at hjælpe eleverne og svare på deres spørgsmål. Tanken er at give eleverne et indblik i og et perspektiv på brugen af sensorteknologi i landbruget, som kan gøre en forskel i forhold til bæredygtighed og fødevareproduktion.

Spørger man de unge, er der generelt glæde over at arbejde eksperimenterende med »virkelige« problematikker og samtidig have noget lidt mere avanceret udstyr til rådighed.

- Det har været spændende og anderledes, for vi får nogle andre redskaber til at lære andre ting, end vi normalt gør på skolen, og det er også helt klart mere spændende at arbejde med virkelige problemer, fortæller Mathilde Dyrmose på 15 år.

Hendes klassekammerat Cecilie Mogensen peger ligeledes på, at eleverne til daglig ikke laver så mange eksperimenter, og derfor er det sjovt at prøve nogle andre ting, »end bare at se en video eller læse om teorien«.

- Det at have noget konkret i hænderne er en anden og bedre måde at lære på. Det sætter nogle andre tanker i gang, og man er mere nede i det, forklarer 15-årige Cecilie, der håber, at der fremover kommer mere eksperimenterende undervisning på skolen.

Begge elever ærgrer sig dog over, at det på grund af corona-situationen de seneste måneder ikke har været muligt at køre det fem-ugers forløb på skolen, som skulle have introduceret de unge til undervisningen i de rullende laboratorie.

Almen dannelse Hos Køge Kommune glæder man sig over at være blandt de første kommuner, som indgår et samarbejde med LIFE Fonden, siden sidstnævnte blev en selvstændig fond i december 2020.

- Vi er glade for at få muligheden for at være med i første bølge, for vi har i mange år satset på naturvidenskab på vores skoler, siger Søren Thorborg, der er skolechef i kommunen

Han håber først og fremmest, at forløbet giver eleverne en bred naturfaglig almen dannelse.

- For at kunne deltage i et demokrati skal man vide noget om naturvidenskab. Om for eksempelvis miljø, klima, temperaturstigninger eller gener, mener Thorborg og peger på det essentielle i, at eleverne arbejder med problemer, som også findes ude i samfundet.

- Vi vil gerne gøre eleverne mere engagerede, og når de arbejder med de her »virkelige« problematikker, så får de mere ejerskab over deres læring.

Derudover handler det på længere sig om at uddanne flere »kloge hoveder« inden for naturvidenskab, der kan være med til at løse nogle af klodens store udfordringer.

- Når det for eksempel kommer til klimaforandringer, så skal vi uddanne nogle nye, knivskarpe mennesker, som kan gøre sig kloge tanker om, hvordan vi kan udvikle og rette op på nogle ting. Forhåbentlig er der nogle i hver klasse, som gerne vil gå den vej, siger skolechefen.

I løbet af denne og sidste uge har også Borup Skole, Asgård Skole og Højelse Skole fået besøg af det rullende laboratorie, og med det nye samarbejde vil kommunens skoler de kommende år få mulighed for at tilmelde sig det naturfaglige undervisningsforløb fra LIFE.