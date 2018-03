Den gode, gammeldags rottefælde er blevet forsynet med topmoderne elektronik, så den både kan afløse giftkasserne og give ny viden om rotternes færden.

Send til din ven. X Artiklen: Rotterne fanges i intelligente fælder - uden gift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rotterne fanges i intelligente fælder - uden gift

Køge - 06. marts 2018 kl. 15:12 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver flere og flere af dem - rotterne - og derfor er der stort fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at bekæmpe og især forebygge mod rotter. I dag er en af de gængse metoder at bruge gift, men det er både skidt for dyrene og miljøet.

Giften ligger i dag i de særlige foderstationer, men her kan andre dyr også få adgang med fare for, at de indtager giften og dør. Giften kan også sprede sig til for eksempel rovfugle og ugler, når de spiser de forgiftede dyr, og kommer giften ud på jorden, vil den binde sig til jordpartikler og være lang tid om at nedbryde.

Samtidig eksploderer udgifterne i disse år til rottebekæmpelse og rotteforebyggelse, så det er derfor logisk, at vi både i Danmark og i udlandet kigger langt efter effektive og billigere metoder til at bekæmpe rotterne og holde bestanden nede, lyder meldingen fra ETK, der står for rottebekæmpelsen i Køge Kommune.

Det skriver DAGBLADET tirsdag