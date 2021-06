Se billedserie Sheila Borello (tv.), Lærke Oxfeldt (i midten) og Lena Sommer (th.) står klar til at pynte Køge til rosenfest igen i år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rosé Rosé: Blomstrende og farverig weekend i Køge

Køge - 29. juni 2021 kl. 18:11 Af Martin Rasmussen martin.s.rasmussen@sn.dk Kontakt redaktionen

Denne uge er en af årets travleste hos de tre blomsterforretninger, der lige som sidste år står for at udsmykke Køges gader med spektakulære blomsterdekorationer i forbindelse med Rosé Rosé-festivalen.

Frk. Aamann, Binderiet Vestergade og Da Capo & Co. står bag i alt 26 dekorationer rundt omkring i byen, og at dømme efter det høje niveau sidste år, så venter der en særlig oplevelse igen i denne weekend. Derfor er det meste af ugen også gået med grundige forberedelser til opgaven, så alt kan være klar til en blomstrende weekend i Køge.

- Det er et sjovt projekt at være med til, fordi det sætter sit præg på Køge, og samtidig er det med til at trække mange mennesker til byen. det er jo noget helt andet, end det vi laver til hverdag. Det er en spændende måde at bruge vores kreativitet og vise, hvad vi kan, siger Lærke Oxfeldt, indehaver af Binderiet Vestergade.

Hun opfatter det som oplagt, at Rosé Rosé er en fast sommertradition i Køge fremover - efter den overvældende premiere sidste år og stor opbakning til arrangementet igen i år.

- Jeg synes, det er fedt, at vi på den måde kan vise, at vi er ret forskellige i stil. I Binderiet er vi lidt krøllede i tilgangen til faget, og jeg synes, det er sjovt at udfordre rammerne lidt, siger Lærke Oxfeldt.

Temaet for Binderiet bliver i denne omgang recycling og bæredygtighed, som vil være den røde tråd i udsmykningerne, og Lærke Oxfeldt har både otte medarbejdere og en række venner engageret i forberedelserne.

Tiltrak mange gæster

Også hos Da Capo & Co. har man glædet sig til at følge op på sidste års Rosé Rosé-premiere, fortæller Lena Sommer.

- Vi har glædet os meget til det, for det er en sjov opgave, og vi har et rigtig godt samarbejde med de andre blomsterhandlere - både til hverdag og i forbindelse med Rosé Rosé, siger hun.

Lena Sommer forklarer, at Da Capo & Co. har fået yderst positiv feedback for sidste års mange rosendekorationer.

- Især for de lidt større dekorationer som den rosenseng, vi stillede op i CF's Gård, fortæller hun.

- Det er mit klare indtryk, at arrangementet tiltrak gæster fra et stort område. Vi havde både gæster fra København og langt sydfra, der kom og spurgte efter kataloget med ruten rundt til dekorationerne, tilføjer Lena Sommer.

Kataloget ligger naturligvis klar igen i år med et kort over placeringen af udsmykningerne:

- En slags skattekort for voksne, griner Lena Sommer.

Også hos Frk. Aamann har man store planer for weekendens rosendekorationer - som blandt andet vil omfatte en floating garden i Køge Å og et fyrtårn inspireret af tv-serien Hvide Sande. Lige som hos de øvrige blomsterforretninger er der indkøbt et firecifret antal roser til de mange dekorationer til Rosé Rosé, som indehaver Sheila Borello ser som en fast tradition i Køge fremover.

- Vi fik virkelig god respons sidste år, og det var en begivenhed, der trak mange folk til Køge, så det skal da være en årlig tradition lige som Køge Festuge, siger hun med et smil.

Hun ser blandt andet også frem til årets fælles projekter med de øvrige blomsterhandlere i form af festborde på Torvet og brudebuketter i Strædet.

- Det er en god anledning til også at vise mere "almindeligt" blomsterbinderi som inspiration til sommerens fester, siger Sheila Borello.

Læs mere på roserosefestival.dk.