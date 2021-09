Se billedserie Om aftenen kan folk finde på alt muligt, men her er der voksne, som man kan tale med, siger 13-årige Saleh Hamdam. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Rosa og Saleh: Det er bedre at være i klub om aftenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rosa og Saleh: Det er bedre at være i klub om aftenen

Køge - 04. september 2021 kl. 09:45 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det vil gøre en forskel for unges risiko for at havde på den forkerte side af loven, hvis ungdomsklubben også har åbent i weekender. Det vurderer Saleh Hamdam og Rosa Overgaard, der begge 13 år og medlemmer af Hastrupskolens Ungdomsklub.

De to unge var med, da SF-formand Pia Olsen Dyhr fredag besøgte deres klub.

- Der er nogle mennesker laver kriminalitet. Men stedet for kan man være i aftenklubben og bruge sin tid her. Jeg tror, det vil gøre en stor forskel. Om aftenen kan folk finde på alt muligt, men her er der voksne, som man kan tale med, siger Saleh Hamdam.

Han fortæller, at klubben giver de unge noget at lave.

- Nogle gang gange keder vi os. Så er det mere spændende at være her. Her mødes man med andre mennesker og får nye venner, siger Saleh Hamdam.

Hæve aldersgrænse

I dag er ungdomsklubben for unge i alderen 13-18 år. Men måske skulle man udvidde den aldersgruppe, hvis man for alvor vil gøre en forskel med at holde unge ude af kriminalitet, foreslår Rosa Overgaard.

- Jeg tror, at det kommer an på aldersgrænsen, hvor meget det vil hjælpe. Det kan godt være, at aldersgrænsen skal være lidt højere, for eksempel op til 20 år, siger Rosa Overgaard.

Unge kan blive medlem af klubben fra de går i 7. klasse.

Nemt at fristes af banderne

De unges vurdering bliver bakket op af lederen af ungdomsklubben på Hastrupskolen, Troels Clausen.

- Er man en usikker ung, kan man meget nemt ryge ind i nogle ting. Det kan være, at man lige skal løbe over med 300 kroner eller holde nogle ting, siger Troels Clausen med henvisning til salg af narkotika.

Her kan klubbens professionelle personale gøre en forskel, understreger han.

- Der foregår nogle ting ude bag ved hegnet, men her er man en del af et fællesskab. Vi tager også den svære snak, hvis det brænder under fødderne på dem, og vi er ikke blege for at tage knoglen og ringe til forældrene. For forældersamarbejdet er meget vigtigt, siger Troels Clausen, der mener, at især fredags- og søndagsåbent ville gøre en forskel.

Ungdomsklubben har i dag åbent om aftenen mandag til torsdag. Her besøges den af mellem 40 og 50 unge.