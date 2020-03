Connect Køge-direktør Allan Munch hilser de nye initiativer, der skal imødekomme det pressede lokale erhvervsliv, velkommen. Han opfordrer desuden til, at man tænker frem til efter krisen, blandt andet i forhold til hvordan man får nogle af de tabte turismeindtægter tilbage. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ros til lokal hjælpepakke: Men husk også det lange perspektiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ros til lokal hjælpepakke: Men husk også det lange perspektiv

Køge - 20. marts 2020 kl. 06:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet igangsatte i går en række initiativer, der skal imødekomme det hårdt pressede lokale erhvervsliv.

Tiltagene mødes med positive miner fra Connect Køge, hvis formål blandt andet er at styrke erhvervslivet og turismeindsatserne i kommunen. Connect Køge-direktør Allan Munch har sammen med en række andre interessenter været med til at bringe ideer om eksempelvis at sløjfe p-afgifter, fremrykning af betalinger af regningerne til virksomhederne og andet i spil.

- Det er positive tiltag, som kommunen nu ruller ud, og vi er også klar til at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe det lokale handelsliv, siger Allan Munch og peger på, at det særligt er oplevelsesøkonomien, såsom hoteller, restauranter, cafeer og spillesteder, der rammes netop nu.

- Både den fremrykkede betaling af regningerne samt, det at man åbner op for at sætte bygge- og anlægsprojekter hurtigere i gang, ser vi også med positive øjne på. Det kan jo også være, at man skulle kigge på skolerne og hallerne, nu hvor de alligevel står tomme, siger han og peger på mulige renoveringsprojekter, hvor lokale entreprenører kunne sættes i sving.

Tiden efter Connect Køge-direktøren appellerer dog også til, at man bruger den ekstraordinære situation til at tænke på tiden efter krisen.

Om end det er let udelukkende at fokusere på de igangværende brandslukningsmanøvrer, erkender han.

- Men vi skal også være klar til tiden efter Coronakrisen. Så jeg håber, at der vil blive mulighed for, at de medarbejdere i forvaltningen, der arbejder hjemmefra, eksempelvis kan få luget ud i dynger af sager om byggesagsbehandling, mens dette står på. Jeg forestiller mig ikke, at der netop nu kommer mange ansøgninger ind om byggetilladelse, så det vil være godt at få ryddet op i bunkerne, så vi er klar til tiden bagefter. Men det er klart, at lige nu handler det meget om brandslukning og det nødlidende erhvervsliv, siger Allan Munch.

Direktøren håber desuden, at nye vaner og strategier vil tone frem, når samfundet en dag kan lægge den aktuelle krise bag sig. Hvad enten det handler om nye digitale mødesteder, mere hjemmearbejde, styrket digital kommunikation eller noget fjerde.

- Vi vil selvfølgelig gerne tage ved lære af nuet og bruge tiden til at løfte blikket og bruge de erfaringer fremadrettet, siger Allan Munch.

Tænk og handl lokalt Som en lang række andre aktører i lokalsamfundet opfordrer også Connect Køge-direktøren til, at kommunens borgere i særlig grad støtter op om det lokale erhvervsliv.

Det være sig via bestillinger af take away-mad fra restauranterne og caféerne, køb af gavekort til oplevelser, indkøb i det lokale supermarked eller lignende.

- Og så håber jeg da også, at man vil tænke frem til efter krisen, i den forstand at vi nok ikke skal regne med, at de tyske, norske og svenske turister kommer tilbage lige med det samme. Så mit håb er, at vi vil se, at folk bliver turister i egen by og støtter op om de lokale tilbud. I Connect Køge kan vi arbejde videre med branding, for måske skulle vi se, om vi kunne få nogle af vores jyske venner inviteret herover og vise alle Køges herligheder frem, siger Allan Munch.

Connect Køge-direktøren erklærer sig desuden klar til yderligere dialog og ideudvikling om tiltag og initiativer, der kan gøre en svær hverdag lettere for erhvervslivet. Han har hørt eksempler på huslejenedsættelser, om diverse frivillige indsatser og om, at mange generelt arbejder tæt sammen for at mindske krisens følgevirkninger.

- Der er mange gode ting i gang, som vi gerne vil rose. Generelt ser vi positivt på alle tiltag, der kan være med til at fjerne omkostninger for kommunens virksomheder, siger Allan Munch.