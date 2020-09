Hans Severinsen og Amalie Sofie Jensen er begge glade for muligheden for en forventnings-samtale inden studiestart. Foto: Køge Handelsskole

Ros til handelsskole: Samtaler motiverer elever

Køge - 02. september 2020 kl. 20:12 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frafaldet for eux-elever, som begynder en merkantil erhvervsuddannelse, er for stort, men en ny landsdækkende undersøgelse iværksat af STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) viser, at blandt andre Køge Handelsskole har bedre fat i eleverne end gennemsnittet. Det skriver skolen i en pressemeddelelse.

På Køge Handelsskole arbejdes der målrettet med at motivere samt fastholde eux-elever, og det kan aflæses i et markant lavere frafald sammenlignet med landsgennemsnittet.

- Vi ønsker at støtte vores elever på bedste vis gennem hele deres uddannelsesforløb, og er glade for at være en af de skoler, der er gode til at fastholde eleverne og få dem i praktik, så de kommer i mål med deres uddannelse, fortæller Hans Severinsen, der er uddannelseschef på Køge Handelsskole.

- Vores tilgang er lidt anderledes end på andre skoler, og STUK har derfor inviteret os til at medvirke i et inspirationskatalog samt en podcast, som skal inspirere andre skoler til at reducere frafald på eux-uddannelsen.

Samtaler skaber klarhed Hans Severinsen medvirker selv i inspirations-podcasten, hvor han uddyber skolens idéen bag forventningssamtaler som et led i at fastholde eleverne på uddannelserne og motivere dem til at tage hovedforløbet.

Køge Handelsskole indkalder nemlig alle optagne elever til en forventningssamtale med deres kommende kontaktlærer og en underviser før uddannelsesstart. Formålet er at afstemme gensidige forventninger og sikre, at eleven kender til uddannelsens faglige niveau.

Amalie Sofie Jensen går i dag i 2.C på EUX Business, og hun husker tydeligt forventningssamtalen før studiestart:

- Min mor var med til samtalen, der foregik helt stille og roligt. Det var faktisk rigtig rart at høre om skolens forventninger til mig som elev, siger hun.

- De forklarede, at det var vigtigt at følge godt med allerede fra starten, hvor undervisningen forbereder os til uddannelsens 2. år. For eksempel i dansk, hvor vi springer fra niveau C det første år og til niveau A på 2. år.

- Vi talte også om, at overgangen fra folkeskolen kan virke ret stor, da eleverne forventes at være mere selvkørende på studiet end i folkeskolen, fortæller Amalie Sofie Jensen.

Tryghed og viden - For eleverne er forventningssamtalerne med til at skabe tryghed og viden forud for deres kommende studiestart hos os, forklarer Hans Severinsen.

- Vi fortæller, hvad vi forventer af dem - for eksempel mængden af lektier og afleveringer, de kan forvente at få. Vi spørger desuden ind til elevens ønsker for fremtiden, og om eventuelle udfordringer, så vi bedre kan støtte dem undervejs i deres uddannelse.

- Samtalen hjælper også elever, som ikke er helt afklarede omkring uddannelsesvalg, og sparer nogle elever fra et unødigt nederlag i form af frafald efter uddannelsesstart, understreger han.

Samtalen er et tilbud til eleven og deres forældre, som 95-100 procent af eleverne vælger at tage imod.

Hvert år er der to til fire elever, som på baggrund af samtalen vurderer, at uddannelsen ikke er noget for dem.

Cirka 40 procent af forældrene deltager i samtalerne, der varer 20 minutter. og som regel foregår i april måned, før eleverne i folkeskolen går ind i eksamenstiden.

Ros til Karrierevæg Køge Handelsskole fremhæves med endnu et tiltag i undersøgelsens inspirationskatalog, da man på skolen har reserveret en stor og central væg til at opsætte fotos af elever samt navn på deres praktiksted.

Tiltaget bruges til at inspirere andre elever i at søge bredt efter en praktikplads.

De elever, der vælger at komme på skolens Karrierevæg deltager i en konkurrence med gavekort som præmie.