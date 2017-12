Ros fra politiet til vakse naboer

Foto: Kenn Thomsen

Køge - 20. december 2017 kl. 12:41 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kl. 10.30 i går formiddags blev der fra Stevnsvej i Køge anmeldt, at en mindre sort Fiat personbil holdt uden for et hus, hvilket fik andre beboere til at bemærke bilen.

bilen sad to mænd, der begge beskrives som mellemøstlige af udseende, og det synes naboerne til huset var så mistænkeligt, at man valgte at tilkalde politiet.

En patruljevogn blev sendt til stedet, men bilen var forsvundet i mellemtiden.

Selv om det ikke lykkedes at få fat i de pågældende - og de muligvis havde et helt lovligt ærinde på stedet - ved denne lejlighed, så er politiet meget tilfreds med at få den type henvendelser, der kan være med til at forhindre indbrud. Ring derfor gerne på 114 i lignende situationer, lyder opfordringen.