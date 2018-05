Se billedserie Der er forventningsfuld stemning hos folkene fra KØS Museum, som glæder sig til igen at høre, hvad de unge har på hjerte. Til venstre er det projektleder Lene Renner og ved siden af er det museumsdirektør Ulrikke Neergaard. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Røst-folk klar til festivalstemning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røst-folk klar til festivalstemning

Køge - 24. maj 2018 kl. 14:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag går det igen løs med talerfestivalen Røst Festival, hvor unge fra hele landet taler af hjertens lyst i området ved KØS museum i Køge. Det er netop museet, der er initiativtager til festivalen og her er museumsdirektør Ulrikke Neergaard allerede i festivalstemning og glæder sig til at høre, hvad de unge har på hjerte.

- Vi er enormt stolte af kunne gentage festivalen for det er noget af det mest inspirerende og livgivende at arbejde med de her unge mennesker, siger hun og fortæller, at hun fået lov at smugkikke lidt på nogle af talerne.

- Det er stærke taler, der allerede har rørt mig og givet noget at tænke over. Så vi forventer meget af talerne og er desuden stolte af, at vi også kan præsentere et stærkt program af gæster på festivalen, fortsætter direktøren for KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Hun bakkes op af Lene Renner, der projektleder på Røst Festival:

- Vi er meget forventningsfulde og glæder os over, hvor meget Køge er involveret i arrangementet denne gang. Det er jo Køges nye festival og flere har lagt et kæmpe arbejde i at tage del i Røst Festival. Hun nævner blandt andet Køge Kirke og Køge Ungdomsskole, men ikke mindst Projektcenter Køge Bugt, der torsdag formiddag var ve at stille en af scenerne op.

Scenen foran Køge Kirke er ny og et eksempel på, hvordan festivalen udvider sig og gerne vil indtage byrummet i byen.