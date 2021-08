Ikke alle studerende er begejstrede for de nye rygeregler: - At ryge må være ens eget valg. Det er da fint at skolen har en politik om nul rygning ? men det er lidt at gribe ind i privatsfæren når der skal bestemmes hvad man bruger sin pause til, siger Melanie Waldorff. Foto: Carina Leth.

Røgfri skole på campus

- Egentlig gælder loven kun for eleverne, men vi har besluttet, at også de ansatte på HF og VUC Roskilde er røgfri i skoletiden/arbejdstiden. I stedet for at ryge etablerer vi også en række tiltag og alternative pauseaktiviteter til vores kursister. Det er blandt andet spil, bolde og fitness udstyr som de kan bruge inde og ude. Vi er godt klar over, at det kan være svært for nogle at holde sig fra at ryge og at det er en ændring, som vil tage tid, siger rektor Dorthe Jensen Lundqvist og tilføjer: