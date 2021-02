Se billedserie - Corona er en skærpende omstændighed i en i forvejen svær situation, siger Pia Lorentzen fra Røde Kors.

Røde Kors giver børn frirum i en svær hverdag

Køge - 05. februar 2021 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Lørdag den 6. februar samler Danmark ind i den gode sags tjeneste for 15. gang i forbindelse med Danmarks Indsamlingen, som i år har som formål at hjælpe coronakrisens børn.

Et af de projekter, som Danmarks Indsamling samler ind til i denne omgang, er Røde Kors' arbejde i Syrien, hvor en hel generation af børn og unge er vokset op med vold, død og ødelæggelse.

Desværre er hverdagen kun blevet forværret af coronapandemien, og børn og unge i Syrien savner mere end nogensinde før en mening med hverdagen, og ikke mindst derfor er indsatsen så vigtig, forklarer Pia Lorentzen, der er født og opvokset i Køge og i dag bor på Frederiksberg.

Hun har været udsendt for Røde Kors en række steder i blandt andet Afrika gennem tiden, og i dag er hun teknisk rådgiver for det psykosociale område i Røde Kors og koordinerer indsatsen i 15 lande - blandt andet i Syrien. Her har hun særligt fokus på målrettet hjælp til børn og unge, der er ofre for krigstraumer og nu også coronakrisen.

- Corona er en skærpende omstændighed i en i forvejen svær situation i Syrien og en række andre lande, vi arbejder i. Børn suger angst og bekymring hos forældrene til sig, og corona fylder selvfølgelig rigtig meget, fordi der er lockdown mange steder, forklarer hun.

Pia Lorentzen understreger, at Røde Kors hjælper alle sårbare grupper, men i forbindelse med Danmarks Indsamlingen er der konkret fokus på børnenes vilkår. Hun fremhæver, at indsatsen over for børn i katastrofe- og konfliktområder er vigtig - blandt andet for at bekæmpe problemer som angst, depression og andre følgevirkninger af en svær hverdag.

- Børn er særligt sårbare, og får de ikke hjælp kan det få vidtrækkende konsekvenser gennem hele livet. Til gengæld kommer dig sig hurtigere, hvis de får hjælp til at bearbejde psykiske traumer, forklarer hun.

Lov til at være børn

Helt konkret handler det for Røde Kors om at etablere et frirum for børnene - for eksempel i Syrien hvor flere end to millioner børn i Syrien er uden for skolesystemet.

- Røde kors vil gerne hjælpe børn med at få lov til at være børn - til at lege og lære. Vi etablerer for eksempel steder, hvor børn kan komme og lege sammen med andre børn, bygge venskaber og finde et frirum, hvor de ikke skal tænke på krig, konflikt eller problemer derhjemme. Mange er for eksempel rigtig glade for sport, så man kan nå langt med en fodbold eller nogle sjippetov, fortæller Pia Lorentzen.

- Frirummet er utroligt vigtigt, for det giver børnene et fast holdepunkt; et helle i hverdagen. Vi forsøger at skabe et sted, hvor de bliver udfordret positivt, hvor der er nogle, der engagerer sig i dem, og hvor der i øvrigt også er plads til at tale om de ting, de har oplevet, fortæller hun videre og tilføjer, at rådgivning til familier som en anden vigtig del af Røde Kors' engagement i indsatsområderne.

- Vi har rigtig gode erfaringer med, hvor stor forskel man kan gøre med meget lidt. Derfor er vi glade for den gode støtte fra Danmarksindsamlingen, lige som vi virkelig værdsætter muligheden for at vise det arbejde, vi gør rundt omkring i verden, siger hun.