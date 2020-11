Røde Kors Køge er igen klar med julehjælp

Røde Kors Køge vil igen i år samle ind til julehjælp til en række lokale familier.

Køge - 04. november 2020 kl. 10:14

- I 2019 fik 137 familier i Køge Kommune med Røde Kors Køge som afsender, og vi er klar igen i år til at skabe glæde hos værdigt trængende og særligt udsatte familier i den søde juletid.

Det forklarer formand Helle Røtting, der fortæller, at coronakrisen blandt andet har ramt udsatte familier hårdt.

- I Danmark og dermed også Køge har Corona ramt børn, der i forvejen er udsatte. Nu står de i en endnu dårligere situation end før. Og i familier, hvor overskuddet i forvejen ikke er stort, rammer det ekstra hårdt. Det går især ud over børnene, der igen mærker, at de ikke er som de andre. De må klare sig uden de muligheder og det trygge fundament, deres klassekammerater har. De børn har hårdt brug for vores omsorg og støtte, siger hun.

Derfor forsøger den lokale afdeling af Røde Kors at samle ind til julehjælp til disse familier.

- Vores mål i år er at uddele julehjælp til omkring 125 familier. Vi kan ikke klare det alene, og har derfor brug for hjælp fra andre. Vi ved fra tidligere år, at det betyder meget for ansøgere, at de kan få julehjælp, fortæller Helle Røtting.

- Vi uddeler en julekurv med alt godt og lækkert til en god juleaften. Vi tilbyder, at man kan få et juletræ, som virkelig er i høj kurs. Og så sørger vi for en ekstra gave til børnene, da disse familier ofte ikke har mulighed for at give gaver, så en ekstra gave varmer. Vi er så heldige, at mange private køber gaverne. På vores ansøgningsskemaer skriver mor eller far et gaveønske fra hvert barn, fortæller hun videre.

- Vi bruger også julehjælpen til at fortælle om vores familieaktiviteter i Røde Kors Køge. Vi havde sidste år succes med at få nye udsatte familier med i fællesskabet. I vores familienetværk arrangerer vi blandt andet fællesspisning, tager på ture og arrangerer Sommercamps. Familierne kan også søge en håndsrækning til hjælp til fødselsdag, Fritidsaktivitet eller lejrskole, hvis de er en del af en Røde Kors-familieaktivitet, siger Helle Røtting.

Du kan søge om julehjælp frem til 20. november. Ansøgningsskema afhentes i Røde Kors' genbrugsbutikker i Borup og i Ølby Centret, og de skal afleveres samme sted.

- Hvis du har lyst og mulighed for at støtte denne fine aktivitet kan du bruge mobilepay nummer 61157, siger Helle Røtting.