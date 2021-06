Socialdemokratiet vil have tryghedsskabende opholdsforbud, der kan forbyde alle at opholde sig i et område. Det skal kun gælde kriminelle, mener oppositionen. Foto: Kim Rasmussen

Rockerfest i Køge centrum for Folketings-debat

Køge - 04. juni 2021 kl. 15:03 Kontakt redaktionen

En fest i Hastrupparken i Køge var omdrejningspunkt i en folketingsdebat om opholdsforbud torsdag. Festen var afholdt af rockerklubben Satudarah, og en række af gæsterne bar rygmærker.

Folketinget skulle torsdag tredjebehandle et lovforslag fra regeringen, som vil give politiet mulighed for at udstede et såkaldt tryghedsskabende opholdsforbud, som vil påbyde alle at forlade det forbudsramte område, med mindre der er tale om almindelig færden.

- Ideen er, at nu tager vi måske ti dage eller 30 dage og freder et område for at få dem væk, som skaber utryghed, så folk igen kan indtage det område og færdes trygt, siger retsordfører for Socialdemokratiet, Jeppe Bruus.

Ifølge Socialdemokratiets forslag vil alle blive forhindret i at færdes i et område, hvor politiet nedlægger opholdsforbud. Også almindelige mennesker, som for eksempel ønsker at sidde på et tæppe i en park.

- Der samles en gruppe af Satudarah-medlemmer og holder en grillfest i et socialt boligområde, der gør, at borgerne er bange for at være der. Begår de her bandemedlemmer noget ulovligt til den grillfest, så politiet kirurgisk kan sætte ind og fjerne dem? Nej, det gør de ikke. De holder en grillfest, de har rygmærker på. De holder det sjovt nok lige midt i et socialt boligområde, hvor de ved, at de kan rekruttere nogle af de sårbare unge. Er der nogen beboere, som sætter sig ned på græsset eller børn på legepladsen ved siden af, fordi det kan være hyggeligt. Nej, det er det ikke. Har politiet et værktøj til gå ind og sige, I må ikke være her, som opholdsforbuddet er i dag. Nej, det kan de ikke. Vi vil gerne lave et opholdsforbud, hvor politiet kan frede et område, som er præget af utryghed, så folk kan færdes der, siger Jeppe Bruus.

Til dette har Venstre stillet et ændringsforslag om, at opholdsforbuddet kun skal gælde mennesker med kriminelle hensigter, for eksempel bandemedlemmer.

- Regeringens forslag er kollektiv straf, det er udansk. Det skal være et kirurgisk indgreb, der rammer dem, der laver ballade, uden at ramme alle mulige andre. Vi vil stramme de eksisterende muligheder, som vil gøre det lettere at udstede et opholdsforbud og som vil forøge straffen for dem, der overtræder det. Vi skal tage fat i kraven på dem, som ikke kan opføre sig ordentligt, uden at straffe alle mulige andre, siger Jan E. Jørgensen, der er medlem af Folketingets retsudvalg for Venstre.

Radikale Venstre mener, at et opholdsforbud, som også vil ramme almindelige mennesker, er et indgreb i de grundlæggende frihedsrettigheder til at færdes, hvor man vil.

- Det er friheden, der er under pres i regeringens forslag. Det svarer til, at hvis der er én i en fodboldkamp, der laver en glidende tackling, så skulle man stoppe fodboldkampen og smide alle tilskuerne ud. Det er langt mere fornuftigt at give ham, der har gjort det, et rødt kort, siger Christian Heegaard, der er retsordfører for Radikale og næstformand for Retsudvalget.

Også formanden for Retsudvalget deltog i debatten.

- Ifølge regeringens forslag vil det være moren, der sætter sig ned på tæppet i Køge, der vil få at vide, her er utrygt, så du skal gå. Det er absurd, at man forsøger at hjælpe moren fra Køge ved at forbyde hende at opholde sig i et område. Hvorfor skal moren fra Køge betale prisen for rockernes kriminalitet. Vi skal tage fat i kraven på rockerne, banderne, banditterne, så moren fra Køge kan være i fred, siger Morten Dahlin, der er opstillet for Venstre i Køge-kredsen.

Dansk Folkeparti mener også, at et opholdsforbud kun skal ramme kriminelle.

- I Køge er der store udfordringer, ikke bare med en enkelt bande men flere, der strides indbyrdes. Det martres befolkningen af i Køge. Opgaven er at løse det problem. Regeringens opgave er at sørge for, at der kommer lovgivning. Der har vi sagt, at det skal ramme dem, det handler om, altså grupperingen, som laver balladen. Det har regeringen ikke formået i denne omgang, siger DF-retsordfører Peter Skaarup.

SF efterlyser en nærmere definition af området, hvor der skal kunne udstedes opholdsforbud. Der er risiko for en uklar fortolkning af paragraffen, som skaber en lemfældig retstilstand, mener Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Men lovforslaget blev ikke vedtaget, da 41 stemte for og 51 imod.