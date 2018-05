Se billedserie Står man der og har svært ved at betale regningerne og få det store overblik over økonomien, kan detgive rigtigt god mening at benytte tilbuddet på gratis økonomisk rådgivning.

Ro i økonomien giver ro i maven

Køge - 22. maj 2018 kl. 12:15 Af Jesper From

I de sidste halve års tid har omkring 60 borgere benyttet sig af mulighed for gratis hjælp til at få styr på økonomien. I den frivillige Økonomirådgivning i Køge er tilknyttet tre frivillige gældsrådgivere samt Jan Milo, som er rådgiver på fuldtid.

- Vi henvender os til de borgere, der f.eks. ikke kan få gratis hjælp til deres økonomi andre steder. Borgere, som er bragt i en situation, hvor de ikke er så interessante for deres bank, hvilket betyder at de i givet fald skal betale, hvis de vil have rådgivning fra banken, forklarer Jan Milo.

Der kan være mange gode grunde til at benytte den gratis rådgivning.

- Det typiske problem er, at borgeren ikke har flere penge på kontoen, når vi når den 15.-20. i måneden. Så lader mange sig friste af kviklån for at kunne betale regningerne. De er pressede økonomisk, og så tager de den hurtige løsning, fordi de skal bruge penge lige nu og her. Og så ser de ikke lige på rentesatsen.

Det kan blive en dyr »fornøjelse« på bundlinjen.

- Det er vigtigt for os, at borgeren ikke gældsætter sig mere. Det kan blandt andet gøres ved at tage fat i kreditorerne og bede om henstand. Mange interesseselskaber sidder faktisk bare og venter på at borgeren vil ringe for at lave en aftale om en afdragsordning. Så det bedste man kan gøre, er at kontakte dem, man skylder penge, lige med det samme, fortæller Jan Milo.

Problemerne forsvinder ikke ved at man lukker øjnene!

