Opbakningen til REKO-Ring er ikke stor nok til at det giver mening at fortsætte - i hvert fald midlertidigt. Foto: Henrik Førby Jensen

Ringen er sluttet for REKO Ring

Køge - 19. april 2020 kl. 19:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Førby Jensen

- Kære REKO-Ring Køge medlemmer. Vi er utroligt kede af at måtte meddele jer, at vi midlertidigt nedlægger REKO-Ring Køge.

Sådan skriver initiativtagerne til sammenslutningen af lokale producenter af bæredygtige fødevarer, der indtil for nylig solgte deres varer hver torsdag ved Det Grønne Hus i Vestergade.

Ildsjælene bag initiativet brænder for lokale, friske råvarer og har gennem det sidste år har lagt en masse frivilligt arbejde i at forsøge at gøre REKO-Ring til en succes for producenter og forbrugere.

Skuffede ambitioner

Ambitionen var at gøre REKO-Ring Køge til et attraktivt handels- og mødested med et stort udvalg, et godt mødested og -tidspunkt samt nogle fair priser og forbrugere som ønskede at støtte de lokale jordbrug og dermed skåne miljøet mest muligt. De bæredygtige intentioner har dog vist sig ikke at være forretningsmæssigt bæredygtige. Indsatsen har ikke båret tilstrækkelig frugt og givet nok næring til at fortsætte, erkender folkene bag.

- Vi har måttet sande, at vi gennem det sidste år ikke har kunnet få skabt samtlige af disse betingelser og har besluttet at REKO-Ring Køge derfor går i dvale, indtil tiden er moden. Vi vil løbende revurdere vores beslutning, men forventeligt vil REKO-Ring Køge hvile mindst et år, sandsynligvis længere, skriver de.

Den bedste model

Initiativtagerne understreger, at de stadig mener, at REKO-Ring er den bedste model til at sikre friske, lokale, sunde råvarer uden fordyrende mellemled, og ønsker at arbejde videre med denne forretningsmodel på et senere tidspunkt. De er meget lydhøre over for synspunkter om deres beslutning

Du kan gå ind og følg de enkelte producenter på facebook.

- Ræk ud, såfremt du har spørgsmål eller ønsker en dialog omkring fremtidige leverancer af naturlige, lokale produkter. Vi vil altid gerne have feedback og høre fra jer, slutter REKO-Ring.