Sille Haahr-Aasmul (t.v.) fra Højelse har længe talt kraftigt imod Ring 5-projektet, og hun kan nu med stor tilfredshed konstatere, at projektet ikke er med regeringens nye infrastrukturudspil. Her ses hun i transportkorridorens begyndelse vest for Ll. Skensved sammen med borgerforeningskollega Søren Astrup Skov tilbage i 2017. Foto: Anders Fallesen

Ring 5-modstander: - Det er en kæmpe lettelse for os

Men der er ingen tvivl om, at torsdagens nyhed om at Ring 5-projektet ikke indgår i regeringens store infrastrukturudspil, vækker stor begejstring i Højelse, hvor Sille Haahr-Aasmul har hjemme.

Hun er ikke helt klar til at lægge champagnen på køl endnu, for arealreservationen er fortsat gældende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her