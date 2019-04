Borgmester Marie Stærke (S) har nu fået svar på sin kritik af transportminister Ole Birk Olesen. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ring 5: Minister afviser kritik men imødekommer Køges ønsker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ring 5: Minister afviser kritik men imødekommer Køges ønsker

Køge - 26. april 2019 kl. 22:39 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køges Borgmester Marie Stærke (S) rettede for nylig en voldsom kritik med transportminister Ole Birk Olesen (LA) i forbindelse med Ring 5-undersøgelsen - nu svarer ministeren på kritikken.

I et brev, der også er sendt i kopi til til Høje Tastrup Kommune, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Ballerup Kommune og Region Hovedstaden, skriver Ole Birk Olesen:

»Kære Marie Stærke

Tak for din henvendelse af 15. april 2019 vedrørende det udarbejdede kommis-sorium for forundersøgelsen af en sydlig Ring 5. I foråret 2017 udarbejdede Vejdirektoratet en opgavebeskrivelse af indhold, organisering og tidsplan for gennemførelsen af en forundersøgelse for en sydlig Ring 5-vejforbindelse. Opgavebeskrivelsen blev sendt til Høje Taastrup Kommune til vurdering af eventuel kommunal medfinansiering.

Den 25. september 2018 modtog jeg en samlet tilbagemelding fra Region Hovedstaden og interessentkommunerne, herunder Køge Kommune, hvoraf det fremgår, at "Det er interessentkommunernes og Region Hovedstadens vurdering, at forslagets indhold, organisering og tidsplan fint flugter med behovet for at få igangsat en analyse af de trafikale, miljømæssige og økonomiske perspektiver i en Ring-5-syd-løsning".

I brevet fremgår det ikke, at Køge Kommunes medfinansiering af analysen er under forudsætning af en ændret beskrivelse af analysens indhold, herunder særlige bestemmelser for udfletningsanlægget ved Køge eller motorvejsforbindelsen tilslutning til det øvrige vejnet i kommunen.

Som opfølgning på ovenstående henvendelse tog mine embedsmænd kontakt til embedsmænd i interessentkommunerne med henblik på et møde om medfi-nansieringens størrelse. Mødet blev afholdt den 26. oktober 2018. På dette møde blev der ikke fremsat ønsker om yderligere tilføjelser til opgavebeskrivelsen for forundersøgelsen.

Det endelige kommissorium for analysen har taget udgangspunkt i netop denne opgavebeskrivelse, som har været afstemt med interessentkommunerne og Region Hovedstaden.

Jeg er blevet gjort bekendt med, at Vejdirektoratet, ved afslutning på et møde i anden sammenhæng, mundtligt kort er blevet orienteret om, at Køge Kommune ønsker at se bredere på undersøgelsen af en sydlig Ring 5 ved Køge, og at man ville koordinere dette med andre involverede kommuner. Vejdirektoratet har ikke efterfølgende fået nogen henvendelse om de konkrete ønsker, lige som det heller ikke er blevet anført over for mit departement - f.eks. på mødet den 26. oktober 2018.

Når Køge Kommune nu med stor forundring konstaterer, at kommunens ønsker ikke er indarbejdet i kommissoriet, har det altså den simple forklaring, at hverken Vejdirektoratet eller departementet er blevet gjort bekendt med de konkrete ønsker før end med modtagelsen af dit brev af 15. april 2019.

Jeg har nu bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til Køge Kommunes konkrete ønsker.

Det er Vejdirektoratets vurdering, at det vil være en naturlig del af forundersøgelsen at foretage vurderinger af blandt andet alternative løsninger ved tilslutninger til eksisterende veje, herunder tilslutninger til Syd- og Vest-motorvejen ved Køge.

Det vurderes således, at det endelige kommissorium ikke er til hinder for, at Køge Kommunes ønsker til alternative løsninger og linjeføringer ved Køge kan blive medtaget i forundersøgelsen.

Jeg lægger på den baggrund til grund, at Køge Kommunes tilsagn om at bidrage til analysen fortsat er gældende.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen«.