Lene Jørgensen (tv) overdrager Jørgensens til Rikke Raahauge, som fører virksomheden videre under navnet Gavegaarden med fokus på firmagaver.

Rikke overtager Gavegaarden

Køge - 28. januar 2021 kl. 18:11

Viljen til at skabe glæde og overraske med gavekasser pakket med omtanke, er motivationen bag virksomheden Jørgensens Firmagaver i Køge.

- Det vigtigste for mig, da jeg startede Jørgensens Firmagaver i 2018 var at hjælpe mine kunder med at give anerkendelse i form af en gave. Alle; ung som gammel, privat som arbejdsmæssigt, vil gerne ses, høres og anerkendes for den de er, og for det de laver, forklarer Lene Jørgensen.

- Da jeg startede virksomheden var jeg fuld af gå på mod på trods af, at jeg har sclerose. Det har været spændende og lærerige år med masser af gode oplevelser.

På det seneste er Lenes sygdom forværret, og da hun ikke går på kompromis med de værdier, hun har skabt i virksomheden, har hun valgt at overdrage den.

- Det kræver energi og engagement at være selvstændig. Derfor er jeg glad for, at Rikke nu viderefører forretningen, oplyser Lene Jørgensen.

Når Rikke Raahauge officielt overtager Jørgensens Firmagaver 1. februar 2021 får virksomheden også sit nye navn Gavegaarden.

- Det er min ambition at videreføre virksomheden i samme ånd, det vil sige med vægt på den gode kundeservice og med et nøje udvalgt sortiment, oplyser Rikke Raahauge.

Gavegaarden øger samtidig fokus på løsninger til virksomheder, blandt andet bliver det, med 'private labels', muligt at give helt unikke kunde- og partnergaver.

Gaver, som anerkendelse af medarbejdere, er også en vigtig del af Gavegaarden.

- Mange har, over en lang periode, ydet en ekstraordinær indsats på hjemmearbejdspladsen samtidig med, at familielivet har skullet hænge sammen. Det oplever vi, at virksomheder gerne vil sige tak for ved at give en gave, og vi ser, hvordan et sådant skulderklap, skaber sammenhold, selvom vi ikke ses fysisk, fortæller Rikke Raahauge.

Med adresse i Strøby står Rikke for den daglige drift, imens Rikkes mand Finn Theilgaard er med i logistik og i beslutninger om nye produkter til sortimentet.mart